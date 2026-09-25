SUA analizează interzicerea exporturilor de motorină pentru 90 de zile. UE avertizează asupra efectelor

Statele Unite analizează posibilitatea de a opri timp de 90 de zile exporturile de motorină, în încercarea de a reduce prețurile interne. Măsura nu a fost adoptată, dar perspectiva ei îngrijorează Uniunea Europeană, într-o perioadă în care piețele carburanților sunt deja sub presiune. Casa Albă a contestat informațiile privind pregătirea interdicției.
De ce iau SUA în calcul măsura
Potrivit Politico, administrația Trump a discutat un plan de suspendare a exporturilor de motorină pentru 90 de zile, pe fondul scumpirii carburanților înaintea alegerilor legislative americane.
Prețul mediu al motorinei era de 6,52 dolari pe galon miercuri, cu 2,83 dolari pe galon mai mare decât cu un an în urmă, conform datelor AAA citate de publicație. Diferența de 2,83 dolari reprezintă o creștere, nu prețul de anul trecut, așa cum apare în textul inițial.
Planul provoacă însă dezacorduri chiar în administrația americană. Secretarul Energiei, Chris Wright, a avertizat că blocarea exporturilor ar putea determina rafinăriile să reducă producția, cu efecte și asupra prețurilor benzinei sau combustibilului pentru avioane. Ulterior, Wright a cerut industriei să ia în calcul o reducere voluntară a exporturilor, ca alternativă la o interdicție.
UE: „Nimic nu este decis”
Comisia Europeană privește cu îngrijorare posibilitatea ca livrările americane de motorină să fie restricționate. Purtătorul de cuvânt Olof Gill a declarat că o asemenea decizie ar putea afecta ambele părți și că Bruxellesul discută subiectul cu administrația de la Washington. Potrivit Comisiei, SUA au furnizat aproximativ 50% din importurile de motorină ale UE în august.
Gill a subliniat că planurile americane nu sunt confirmate. Comisia a precizat și că, deocamdată, nu există un deficit concret de motorină în UE. Grupul european de coordonare pentru petrol urmează să analizeze situația statelor membre marți.
China ar putea limita exporturile
Și disponibilitatea carburanților din China este urmărită atent. Stocurile comerciale de benzină au coborât la cel mai redus nivel din 2011, iar cele de motorină la cel mai redus nivel din 2015, potrivit datelor GL Consulting.
Rystad Energy consideră că situația ar putea duce la controale mai stricte asupra exporturilor chineze în octombrie, însă o astfel de decizie nu fusese anunțată, potrivit TRT World.
Serbia scoate motorină din rezerve
Serbia a decis să pună pe piață aproximativ 5.000 de tone de motorină din rezervele de stat, pentru a susține aprovizionarea internă.
Pe lângă costurile ridicate ale combustibilului, importurile țării au fost îngreunate de nivelul scăzut al Dunării. Ministrul Energiei, Dubravka Đedović Handanović, a declarat că măsura urmărește să protejeze consumatorii.
Pentru piața internațională, întrebarea rămâne dacă Washingtonul va impune restricții sau va opta pentru o reducere voluntară a livrărilor. Deocamdată, o interdicție a exporturilor americane de motorină este o posibilitate, nu o decizie în vigoare.