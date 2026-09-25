SUA analizează interzicerea exporturilor de motorină pentru 90 de zile. UE avertizează asupra efectelor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 16:17

Statele Unite analizează posibilitatea de a opri timp de 90 de zile exporturile de motorină, în încercarea de a reduce prețurile interne. Măsura nu a fost adoptată, dar perspectiva ei îngrijorează Uniunea Europeană, într-o perioadă în care piețele carburanților sunt deja sub presiune. Casa Albă a contestat informațiile privind pregătirea interdicției.

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