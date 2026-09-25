A murit unul dintre bărbații împușcați în tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din 2024. James Copenhaver avea 76 de ani

James Copenhaver, unul dintre participanții răniți în tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din vara anului 2024, a murit la Pittsburgh. Bărbatul avea 76 de ani și rămăsese cu probleme grave de sănătate după ce fusese împușcat în timpul mitingului electoral din Butler, Pennsylvania.
Copenhaver se afla în tribune pe 13 iulie 2024, atunci când un atacator în vârstă de 20 de ani a deschis focul de pe acoperișul unei clădiri aflate în apropierea locului în care Donald Trump vorbea în fața susținătorilor săi. În timpul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump, un glonț l-a rănit pe acesta la ureche, iar Copenhaver a fost împușcat în braț și abdomen.
James Copenhaver a rămas cu probleme grave după atac
Rănile suferite în timpul atacului au fost severe, iar Copenhaver a fost supus mai multor intervenții chirurgicale. Una dintre răni i-a provocat secționarea colonului, iar ulterior bărbatul s-a confruntat cu probleme la rinichi, pierderea sensibilității la unul dintre picioare și alte leziuni permanente. După atac, avea nevoie de baston pentru a se deplasa.
James Copenhaver a murit miercuri la West Penn Hospital din Pittsburgh, potrivit informațiilor transmise de medicul legist din Allegheny County și citate de presa americană. Avocatul familiei, Joseph Feldman, a precizat că bărbatul a murit înconjurat de cei dragi, însă nu a fost anunțat dacă decesul său a fost provocat direct de problemele rămase în urma împușcăturilor din 2024.
Cu câteva luni înainte de moartea sa, James Copenhaver și soția lui, Marianne, au deschis un proces împotriva guvernului federal. Familia susține că Secret Service și Departamentul pentru Securitate Internă nu au asigurat în mod corespunzător securitatea mitingului electoral de la Butler, iar deficiențele de securitate ar fi permis producerea atacului. În documentele depuse în instanță, rănile suferite de Copenhaver sunt descrise drept permanente și ca având un impact major asupra vieții sale. Acuzațiile privind responsabilitatea autorităților fac parte însă din procesul intentat de familie și urmează să fie analizate de instanță, notează AP.
Trei participanți la miting au fost împușcați
În atacul de la Butler au fost împușcați trei oameni aflați la miting. James Copenhaver și David Dutch au supraviețuit inițial rănilor, în timp ce Corey Comperatore a fost ucis după ce și-a protejat familia de focurile de armă. Donald Trump, care candida atunci pentru un nou mandat la Casa Albă, a fost rănit la ureche și a supraviețuit atacului. După vestea morții lui James Copenhaver, Trump l-a descris într-un mesaj public drept „un adevărat patriot american” și a vorbit despre curajul cu care acesta a continuat să lupte după rănile suferite în 2024.