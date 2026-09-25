A murit unul dintre bărbații împușcați în tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din 2024. James Copenhaver avea 76 de ani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 09:43

James Copenhaver, unul dintre participanții răniți în tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din vara anului 2024, a murit la Pittsburgh. Bărbatul avea 76 de ani și rămăsese cu probleme grave de sănătate după ce fusese împușcat în timpul mitingului electoral din Butler, Pennsylvania.

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