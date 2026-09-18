Generalii români, întâmpinați cu muzică și dans în Africa. Imaginile de la ceremonia misiunii UE VIDEO

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 sept. 2026, 09:45

Schimbarea conducerii misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană a avut parte și de un moment neobișnuit. Cadeții Școlii de Subofițeri au cântat și au dansat pentru cei doi generali români, într-un spectacol prin care au marcat plecarea fostului comandant și venirea celui care îi preia atribuțiile.

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