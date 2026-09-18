Generalii români, întâmpinați cu muzică și dans în Africa. Imaginile de la ceremonia misiunii UE VIDEO

Schimbarea conducerii misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană a avut parte și de un moment neobișnuit. Cadeții Școlii de Subofițeri au cântat și au dansat pentru cei doi generali români, într-un spectacol prin care au marcat plecarea fostului comandant și venirea celui care îi preia atribuțiile.
La finalul vizitei generalilor de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș și Irinel Apostolescu, cadeții au interpretat și au dansat în sincron pe un cântec tradițional. Generalii români au urmărit momentul și s-au bucurat de spectacol.
Mesaj pentru cei doi generali români
Imaginile publicate de Misiunea de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) surprind momentul pregătit de militarii africani.
„Rămas-bun, domnule general Tamaș! Bun venit în Republica Centrafricană, domnule general Apostolescu!”, transmite EUTM RCA într-un videoclip publicat pe Instagram.
După cântec și dans, cadeții au făcut și flotări, încheind astfel momentul dedicat schimbării comandantului misiunii.
Schimbarea conducerii a avut loc la Bangui
Generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș a predat miercuri ștafeta conducerii misiunii de instruire generalului de brigadă Irinel Apostolescu. Ceremonia militară s-a desfășurat la Camp Moana, în Bangui.
La eveniment a participat și președintele Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra.
Printre oficialii prezenți s-a numărat generalul locotenent Michiel van der Laan, director general al Statului Major al Uniunii Europene și director al Capacității militare de planificare și conducere (MPCC).
România a fost reprezentată la ceremonie și de generalul-maior Claudiu-Mihail Sava, locțiitor pentru planificare al șefului Statului Major al Apărării.
Misiunea UE este activă din 2016
Misiunea EUTM RCA a fost lansată în 2016 și reprezintă un demers de sprijin militar oferit de Uniunea Europeană.
Obiectivul său este să contribuie la dezvoltarea Forțelor Armate Centrafricane prin consiliere strategică, programe educaționale și instruire militară. Aceste activități sunt desfășurate de un deceniu pentru soldații din Republica Centrafricană.
La misiunea UE participă personal militar din nouă țări. Dintre acestea, șase sunt membre ale Uniunii Europene, iar alte trei sunt state partenere.