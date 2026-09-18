Țara de lângă România unde pensionarii duc o viață de lux. Motivul pentru care se mută aici
Stațiune Albania. Foto: Profimedia
După aproape cinci decenii de muncă, pentru o parte dintre pensionarii italieni viața de acasă a devenit tot mai greu de susținut financiar. Pensii afectate de impozite, costuri ridicate și cheltuieli medicale pe care mulți nu și le mai permit îi determină pe unii să caute o alternativă peste Marea Adriatică.
Albania a devenit una dintre destinațiile spre care se îndreaptă acești pensionari. Pentru unii dintre ei, mutarea în această țară înseamnă nu doar cheltuieli mai mici, ci și posibilitatea de a primi pensia brută, fără deducerile aplicate în Italia.
Carmine Impietro este unul dintre cei care au făcut pasul. După 48 de ani de muncă, fostul mecanic spune că în Italia abia reușea să ajungă de la o lună la alta. Astăzi, își petrece timpul privind Marea Adriatică de pe terasa unui hotel din Durrës.
Potrivit Il Messaggero, aproape trei milioane de persoane vârstnice din Italia trăiesc la limita sărăciei.
Pensia poate crește cu 30% prin eliminarea impozitului
Unul dintre principalele motive pentru care pensionarii italieni aleg Albania este regimul fiscal aplicabil pensiilor. Pensiile mici sunt afectate în Italia de impozitare, în timp ce în Albania un acord special permite, în condițiile prevăzute de acesta, încasarea pensiei brute.
Pentru beneficiarii care își stabilesc rezidența fiscală în Albania, venitul net poate ajunge astfel să fie cu aproximativ 30% mai mare.
Carmine s-a mutat în Albania în 2012 și, după o îndelungată bătălie juridică, a reușit să obțină facilități fiscale pentru pensionarii italieni printr-un acord între INPS și Albania.
„Acum pensiile italiene ajung aici fără deduceri: primesc cu 30% mai mult pe lună”, explică el.
Avantajul nu se rezumă însă la suma care intră în cont. Economiile rezultate din taxele care nu mai sunt reținute îi permit pensionarului să își plătească servicii medicale private pe care spune că în Italia nu și le-ar mai putea permite.
„Cu economiile fiscale pe care le fac, îmi permit servicii medicale private de top aici. Avem o clinică privată care oferă îngrijire preventivă extinsă, ceva ce un pensionar nu-și mai poate permite în Italia”, explică Carmine.
Cum arată diferența dintre o pensie brută și venitul rămas în Italia
Diferența poate fi observată și printr-un exemplu concret. O pensie brută lunară de 2.500 de euro în Italia corespunde unui venit net de aproximativ 1.800–1.900 de euro.
Asta înseamnă că aproximativ 600 de euro sunt reținuți lunar sub formă de taxe. În cazul în care persoana își stabilește rezidența fiscală în Albania, această sumă nu mai este reținută, iar cei 2.500 de euro ajung direct în contul bancar.
Pentru pensionarii care își calculează atent cheltuielile lunare, diferența poate modifica semnificativ bugetul disponibil pentru locuință, alimentație, servicii și îngrijire medicală.
Viața lângă mare cu 350 de euro pe lună
Avantajul financiar nu vine doar din fiscalitate. Costul vieții din Albania este un alt motiv pentru care țara a devenit atractivă pentru pensionarii italieni.
Luigi Pace, fost angajat care s-a mutat în Albania imediat după pensionare, locuiește într-un apartament cu două camere situat la 50 de metri de mare.
„Locuiesc într-un apartament cu două camere la 50 de metri de mare și plătesc 350 de euro chirie. Costurile fixe — electricitate, apă și internet — sunt în jur de 50 de euro. Nu există comparație cu Italia: în Terni plăteam peste 100 de euro pe lună doar pentru taxele de condominiu”, spune el.
Pensionarul povestește că plecarea din Italia nu făcea parte inițial din planurile sale.
„Nu m-am gândit niciodată să plec în străinătate, dar în Italia pensia mea nu-mi permitea viața pe care mi-o doream, așa că am plecat”, spune Luigi Pace.
La un buget lunar de 1.500 de euro, diferența de costuri poate face ca nivelul de trai să fie considerabil mai ridicat decât în Italia, în condițiile prezentate de pensionarii care s-au mutat în Albania.
Produsele locale și serviciile medicale costă mai puțin
Cheltuielile mai mici sunt vizibile în special atunci când pensionarii cumpără produse locale. Situația este diferită în cazul produselor importate și al benzinei, unde prețurile sunt foarte apropiate de cele din Italia.
Enrico d'Amico, fost căpitan de navă, vorbește despre diferențele pe care le întâlnește la cumpărături și la serviciile de recuperare.
„Produsele locale sunt excelente: poți găsi cireșe cu 3 euro kilogramul, ulei de măsline cu doar 7 euro, de calitate. Și apoi fizioterapia costă jumătate, 40 de euro o ședință în loc de 80-90 de euro”, spune el.
Pentru pensionarii italieni care vor să rămână aproape de rude, distanța dintre cele două țări reprezintă un alt avantaj.
„Iar când vreau să-mi văd nepoții, mă urc pur și simplu într-un avion și într-o oră sunt la Roma”, adaugă Enrico d'Amico.
Asociația pensionarilor italieni din Albania a crescut puternic
Fenomenul nu mai este limitat la câteva cazuri individuale. Numărul persoanelor înscrise în asociația „Pensioners in Albania”, fondată de Carmine în 2018, a crescut semnificativ.
În 2020, organizația avea 200 de membri. În prezent, numărul acestora a trecut de 2.000.
Carmine spune că primește tot mai multe solicitări din partea italienilor care iau în calcul plecarea din țară.
„Din ce în ce mai mulți oameni mă contactează și îmi spun: «Carmine, ajută-mă să scap din Italia asta». Este o frază care mă lovește; mă face să-mi dau seama că pensionarii de aici se chinuie”, afirmă el.
Pentru cei care aleg Albania, proximitatea față de Italia rămâne un argument important. O călătorie cu avionul durează aproximativ o oră, ceea ce le permite să se întoarcă relativ ușor pentru a-și vedea familiile.
Albania s-a schimbat rapid după anii dificili de după comunism
Albania de astăzi este rezultatul unei transformări economice importante. După prăbușirea comunismului în anii 1990, țara era una dintre cele mai sărace din Europa.
Începând din 2019, economia Albaniei a intrat într-o perioadă de dezvoltare accelerată, susținută în special de turism și construcții. Țara a devenit astfel o destinație de vară populară pentru persoanele care caută costuri mai reduse.
Schimbările economice au fost însoțite de proiecte importante de infrastructură. Printre acestea se numără construcția aeroportului din Vlora și a noii căi ferate Durrës–Tirana.
Dezvoltarea rapidă vine și cu probleme
În ciuda transformărilor economice, Albania mai are un drum lung de parcurs până la aderarea la Uniunea Europeană.
Dezvoltarea țării este însoțită de numeroase probleme pentru populația locală. Piața muncii rămâne inactivă și neatractivă, salariile sunt foarte mici, iar numeroși tineri aleg să plece în străinătate.
Există și probleme legate de protecția mediului. Lipsa unor reglementări stricte contribuie la poluare și la dificultăți în gestionarea deșeurilor.
Inclusiv în unele orașe există probleme privind colectarea separată a deșeurilor, aceasta nefiind implementată.
Albania traversează astfel o perioadă de dezvoltare rapidă, în care creșterea turismului și investițiile în infrastructură coexistă cu dificultăți economice, sociale și de mediu.
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