Țara de lângă România unde pensionarii duc o viață de lux. Motivul pentru care se mută aici

Publicat 18 sept. 2026, 08:19 Sursă Il Messaggero

După aproape cinci decenii de muncă, pentru o parte dintre pensionarii italieni viața de acasă a devenit tot mai greu de susținut financiar. Pensii afectate de impozite, costuri ridicate și cheltuieli medicale pe care mulți nu și le mai permit îi determină pe unii să caute o alternativă peste Marea Adriatică.

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