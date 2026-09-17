„Cuceririle” Rusiei din 2026, demontate: aproape 80% ar fi fost false

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 23:29

După ce Vladimir Putin a acuzat în repetate rânduri Occidentul că ar fi indus Rusia în eroare, presa internațională relatează despre o situație similară în interiorul aparatului militar rus. Unele informații transmise Kremlinului privind evoluțiile de pe frontul din Ucraina ar fi exagerate sau chiar lipsite de confirmare, potrivit unor analize și surse citate în presa internațională.

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