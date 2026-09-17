„Cuceririle” Rusiei din 2026, demontate: aproape 80% ar fi fost false

După ce Vladimir Putin a acuzat în repetate rânduri Occidentul că ar fi indus Rusia în eroare, presa internațională relatează despre o situație similară în interiorul aparatului militar rus. Unele informații transmise Kremlinului privind evoluțiile de pe frontul din Ucraina ar fi exagerate sau chiar lipsite de confirmare, potrivit unor analize și surse citate în presa internațională.
De la începutul anului, trupele rusești au preluat controlul asupra a aproximativ 650 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean, potrivit analistului OSINT, Clément Molin. Această cifră este cu 80% mai mică decât estimările publice ale lui Putin: la începutul lunii iulie, acesta a vorbit despre „eliberarea” a 3.000 de kilometri pătrați de la începutul anului, iar până la începutul lunii septembrie, a susținut că a câștigat încă 270 de kilometri pătrați.
Ritmul înaintării trupelor ruse în Ucraina ar fi încetinit semnificativ în 2026, în contrast cu imaginea transmisă de Moscova despre evoluția de pe front. Potrivit estimărilor prezentate de Molen, suprafața cucerită de armata rusă în aceeași perioadă a anului este mult mai mică decât în anii precedenți.
Datele indică faptul că, până la aceeași perioadă din 2025, forțele ruse ar fi ocupat aproximativ 3.146 de kilometri pătrați, în timp ce în 2024 suprafața raportată era de circa 1.907 kilometri pătrați. Comparativ, ritmul înregistrat în 2026 ar fi considerabil mai redus.
Diferențele dintre cifrele prezentate de Moscova și cele estimate de Ucraina sau de analiști independenți sunt, de asemenea, importante. Molen susține că autoritățile ruse revendică un teritoriu cu aproximativ 5.000 de kilometri pătrați mai mare decât cel recunoscut de partea ucraineană și cu circa 3.000 de kilometri pătrați peste estimările unor analiști favorabili Rusiei.
În analiza sa, Molen apreciază că prezentarea unor asemenea cifre are și o componentă de propagandă internă, menită să transmită populației imaginea unei armate aflate în ofensivă și care obține constant rezultate pe câmpul de luptă.
Videoclipurile generate cu inteligență artificială, folosite pentru a revendica noi teritorii
O altă problemă semnalată în acest context este utilizarea tot mai frecventă a materialelor video generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste imagini ar fi fost folosite pentru a susține afirmații privind capturarea unor localități care, potrivit verificărilor disponibile, nu se aflau sub control rusesc.
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a identificat cel puțin 35 de asemenea materiale publicate online în perioada iunie-august. Videoclipurile ar fi fost asociate cu cel puțin zece unități militare sau brigăzi ruse.
Unul dintre cazurile care au atras cea mai mare atenție a fost cel al orașului Sviatohirsk. La începutul lunii septembrie, Vladimir Putin a anunțat că localitatea ar fi fost capturată de forțele ruse. În aceeași categorie au fost incluse și alte localități din regiunile Donețk și Harkov.
Potrivit declarațiilor lui Putin, armata rusă ar fi ocupat 15 localități numai în luna august și 133 în intervalul ianuarie-iulie.
ISW: informațiile transmise Kremlinului pot crea o imagine distorsionată a frontului
ISW susține că în structurile militare ruse s-ar fi consolidat un mecanism prin care informațiile despre situația reală de pe front sunt prezentate într-o formă favorabilă conducerii de la Moscova.
Potrivit institutului, această practică poate contribui la formarea unei imagini deformate asupra situației militare la nivelul conducerii ruse. În consecință, deciziile politice și strategice privind războiul din Ucraina ar putea fi luate pornind de la informații care nu reflectă în totalitate realitatea din teren.
Analiștii ISW apreciază că rapoartele exagerate sau inexacte venite din zona militară ar putea consolida convingerea lui Vladimir Putin că armata rusă are capacitatea de a-și atinge obiectivele teritoriale într-un termen scurt.
Printre aceste obiective se află, potrivit evaluărilor institutului, preluarea controlului asupra întregii regiuni Donețk până la sfârșitul anului 2026. ISW avertizează însă că o asemenea perspectivă poate fi influențată de imaginea asupra frontului transmisă de comandanții ruși către Kremlin.