Trei tineri au urmat recomandările inteligenței artificiale pentru o ascensiune pe munte. Excursia s-a transformat într-un coșmar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 23:31

O excursie planificată cu ajutorul inteligenței artificiale s-a încheiat cu o operațiune de salvare în nordul Californiei. Trei tineri fără experiență în alpinism au apelat la chatbotul Gemini pentru a afla cum pot ajunge pe vârful Muntelui Shasta și ce echipament și provizii ar trebui să pregătească.

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