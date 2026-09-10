Trei tineri au urmat recomandările inteligenței artificiale pentru o ascensiune pe munte. Excursia s-a transformat într-un coșmar

O excursie planificată cu ajutorul inteligenței artificiale s-a încheiat cu o operațiune de salvare în nordul Californiei. Trei tineri fără experiență în alpinism au apelat la chatbotul Gemini pentru a afla cum pot ajunge pe vârful Muntelui Shasta și ce echipament și provizii ar trebui să pregătească.
Planul părea simplu, însă realitatea din teren s-a dovedit mult mai dificilă. Cei trei au urmat recomandările primite, au ajuns pe munte și, după o ascensiune care a durat mult peste estimarea inițială, s-au rătăcit în timpul coborârii. Unul dintre ei s-a accidentat, iar grupul a fost nevoit să petreacă noaptea în aer liber.
Ascensiune pe Muntele Shasta, fără experiență în alpinism
Incidentul a avut loc în zona Muntelui Shasta, în nordul Californiei, în apropierea graniței cu statul Oregon, arată Corriere della Serra. Vârful atinge aproximativ 4.270 de metri, iar ascensiunea presupune o pregătire adecvată și o evaluare atentă a condițiilor de pe munte.
Cei trei tineri au folosit Gemini, chatbotul dezvoltat de Google, pentru a-și organiza aventura. Au cerut informații despre traseul potrivit, echipamentul necesar, cantitatea de apă și alimente și timpul estimat pentru întreaga excursie.
În prima zi, grupul a ajuns la munte și a instalat corturile la aproximativ 2.500 de metri altitudine. A doua zi, cei trei au pornit spre vârf în jurul orei 3:00 dimineața. Au luat cu ei doar rucsacuri pentru o zi, intenționând să revină la corturi în aceeași seară.
Planul avea să fie dat complet peste cap.
Au ajuns pe vârf mult prea târziu
Ascensiunea s-a dovedit mai dificilă decât anticipaseră. În loc să încheie traseul în intervalul estimat, cei trei au ajuns pe vârf abia în jurul orei 19:00.
La acea oră, coborârea devenise deja o provocare serioasă, mai ales că urma să se desfășoare pe întuneric. Tinerii au început să coboare și au cerut sprijin pentru orientare Biroului Șerifului din comitatul Siskiyou.
Situația s-a agravat după ce grupul s-a abătut de la traseul principal și a ajuns într-o zonă de canion. Unul dintre tineri a căzut pe o porțiune foarte abruptă și s-a accidentat la genunchi.
Răniți, dezorientați și incapabili să continue în siguranță, cei trei au fost obligați să rămână peste noapte pe munte.
În dimineața următoare, rangerii Serviciului Forestier i-au localizat. Ulterior, voluntarii echipei de salvare montană au intervenit și i-au ajutat să coboare în siguranță.
Ce recomandări ar fi primit de la Gemini
Incidentul a readus în atenție limitele utilizării inteligenței artificiale în situații care presupun riscuri reale. Potrivit autorităților, Gemini le-ar fi indicat tinerilor să ia cu ei mai puțină apă și mai puțină mâncare decât ar fi fost necesar pentru o asemenea aventură.
Mai mult, chatbotul ar fi estimat că întreaga excursie urma să dureze aproximativ opt ore. În realitate, planul s-a transformat într-o expediție de mai multe zile, după ce ascensiunea a durat mai mult decât se anticipase, iar grupul s-a rătăcit la coborâre.
Și aplicația de navigație utilizată de cei trei a ajuns în centrul atenției. Traseul Clear Creek, ales pentru ascensiunea Muntelui Shasta, este catalogat drept unul „dificil”.
Informațiile disponibile în aplicație indică existența unor zone cu semnal slab, drumuri care pot fi închise în anumite perioade ale anului, teren stâncos la altitudini mari și porțiuni în care zăpada poate rămâne până în sezonul cald.
Avertismente contradictorii în timpul ascensiunii
Situația a devenit și mai complicată în momentul în care, la aproximativ 3.900 de metri altitudine, tinerii au întâlnit alte persoane aflate pe munte.
Un grup de alpiniști le-ar fi recomandat să renunțe și să înceapă coborârea. Un alt grup, în schimb, i-ar fi încurajat să continue spre vârf. Cei trei au ales să meargă mai departe.
Cazul a generat numeroase reacții și în comunitățile online dedicate drumețiilor și alpinismului. O parte dintre utilizatori au criticat decizia tinerilor de a aborda un traseu dificil fără experiență și fără pregătirea necesară.
Alții au atras atenția asupra faptului că recomandările oferite de Gemini ar fi fost concepute pentru o excursie de aproximativ opt ore, ceea ce a creat o diferență majoră între planul inițial și ceea ce s-a întâmplat efectiv pe munte.