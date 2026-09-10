Peter Magyar pune condiții pentru aderarea Ucrainei la UE. Ce trebuie să se schimbe pentru comunitatea maghiară din Transcarpatia

Ucraina trebuie să adopte măsuri concrete pentru garantarea drepturilor comunității maghiare din Transcarpatia înainte ca Uniunea Europeană să deschidă noi clustere de aderare, a declarat joi premierul ungar Peter Magyar.
Declarația a fost făcută la Bratislava, în cadrul unui briefing de presă organizat cu ocazia reuniunii Grupului de la Vișegrad, iar informația a fost transmisă de MTI.
Acordul politic din iunie nu a fost urmat de măsuri concrete
Peter Magyar a amintit că guvernele Ungariei și Ucrainei au ajuns în iunie la un acord politic referitor la drepturile maghiarilor din Transcarpatia.
Înțelegerea vizează mai multe domenii importante pentru comunitatea maghiară, printre care educația, cultura, utilizarea limbii și administrația. Potrivit premierului ungar, însă, măsurile concrete care au fost promise în cadrul acordului nu au fost încă puse în aplicare.
Magyar consideră că deschiderea unor noi clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei la UE ar trebui să țină cont de rezultatele obținute în îndeplinirea criteriilor.
Premierul ungar a precizat că Partidul Tisza, formațiunea pe care o conduce, a susținut deschiderea primului și celui de-al șaselea cluster pentru Ucraina. În opinia sa, însă, noi capitole nu ar trebui deschise automat, ci doar în funcție de performanțele înregistrate de țara candidată.
Exemplul Serbiei invocat de premierul ungar
Pentru a-și susține poziția, Peter Magyar a făcut referire la situația Serbiei. Țara a început procesul de aderare la Uniunea Europeană în urmă cu 12 ani, însă până acum au fost deschise doar două dintre cele șase clustere.
Magyar a adus în discuție și situația comunității maghiare din Serbia, estimată la aproape 300.000 de persoane. Mulți dintre maghiarii care locuiesc acolo fac naveta în Ungaria pentru muncă sau studii și ajung să petreacă frecvent ore întregi la granița Schengen.
Premierul ungar a susținut că, în aceste condiții, nu consideră corect ca Ucraina să primească un tratament diferit în procesul de aderare.
„Din acest motiv (...) și din onestitate, nu este corect faptul că toată lumea cere acum să deschidem clustere pentru Ucraina, deși nu există niciun progres în negocierile privind primul și al șaselea cluster”, a arătat el.
Magyar avertizează că aderarea Ucrainei nu este garantată
Peter Magyar a mai afirmat că ar fi nedrept ca Ucraina să avanseze mai rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană decât state candidate care îndeplinesc de mulți ani criteriile necesare.
În același timp, liderul ungar a subliniat că procesul de aderare este unul de lungă durată și că rezultatul final nu poate fi considerat sigur.
„Acesta este un proces de foarte lungă durată și nu este nicidecum sigur că va avea succes în cele din urmă”, a mai declarat șeful guvernului ungar.