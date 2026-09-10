Peter Magyar pune condiții pentru aderarea Ucrainei la UE. Ce trebuie să se schimbe pentru comunitatea maghiară din Transcarpatia

Publicat 10 sept. 2026, 20:54 Sursă Agerpres

Ucraina trebuie să adopte măsuri concrete pentru garantarea drepturilor comunității maghiare din Transcarpatia înainte ca Uniunea Europeană să deschidă noi clustere de aderare, a declarat joi premierul ungar Peter Magyar.

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