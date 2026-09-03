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Ungaria sfidează decizia UE și menține azilul pentru bărbații ucraineni de vârstă militară. Anunțul premierului Peter Magyar

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 21:23
Actualizat3 sept. 2026, 21:24

Ungaria va continua să acorde automat azil bărbaților ucraineni cu vârsta de recrutare, între 25 și 60 de ani, în pofida acordului adoptat în iulie de statele Uniunii Europene, potrivit căruia bărbații ucraineni apți pentru mobilizare nu mai pot obține statutul de refugiat în țările membre, a anunțat joi premierul ungar Peter Magyar, citat de agenția EFE.

Ungaria își rezervă dreptul de a acorda statut de refugiat bărbaților ucraineni

”Guvernul ungar a decis să-și rezerve dreptul de a oferi statutul (de refugiați) bărbaților de vârstă militară care fug din țară”, a spus Peter Magyar în fața presei la Budapesta. El a precizat că a luat această decizie întrucât există etnici maghiari care fug din regiunea ucraineană Transcarpatia către Ungaria.

Invocând „nevoile de apărare ale Ucrainei” în războiul cu Rusia, țările UE au convenit în iulie să acorde drept de azil bărbaților ucraineni numai dacă aceștia și-au îndeplinit obligațiile militare în țara lor, după ce numeroși bărbați au reușit să părăsească Ucraina în pofida interdicției de plecare din țară impusă în cadrul măsurilor privind mobilizarea obligatorie.

Drepturile minorității maghiare, în continuare un punct de tensiune într Budapesta și Kiev

Situația comunității maghiare din Ucraina, care numără aproximativ 100.000 de persoane, majoritatea stabilite în regiunea Transcarpatia, este de mulți ani o sursă de fricțiuni diplomatice între cele două țări vecine, Budapesta acuzând Kievul că nu respectă drepturile minorităților etnice.

În ciuda plecării de la putere a fostului premier ungar Viktor Orban, apropiat de Rusia, și preluarea conducerii guvernului de către pro-europeanul Peter Magyar, situația minorității maghiare din Ucraina rămâne o temă conflictuală în relațiile dintre Ungaria și Ucraina.

În acest sens, premierul Magyar a mai spus joi că, deși negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE au fost deblocate în iunie, Ungaria nu susține deschiderea unor noi capitole de negociere, dată fiind lipsa progreselor în restabilirea drepturilor minorității maghiare din Ucraina.

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