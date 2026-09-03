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Extern· 2 min citire
Ungaria sfidează decizia UE și menține azilul pentru bărbații ucraineni de vârstă militară. Anunțul premierului Peter Magyar
FOTO: Arhivă
Publicat3 sept. 2026, 21:23
Actualizat3 sept. 2026, 21:24
Ungaria va continua să acorde automat azil bărbaților ucraineni cu vârsta de recrutare, între 25 și 60 de ani, în pofida acordului adoptat în iulie de statele Uniunii Europene, potrivit căruia bărbații ucraineni apți pentru mobilizare nu mai pot obține statutul de refugiat în țările membre, a anunțat joi premierul ungar Peter Magyar, citat de agenția EFE.
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