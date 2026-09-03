Tragedie în Spania: Ioana a murit la doar 25 de ani, după ce s-a înecat într-un lac. A lăsat în urmă un băiețel de un an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 20:50

O tragedie cumplită a îndoliat o familie de români stabilită în Spania. Ioana Dragnea, o tânără în vârstă de doar 25 de ani, și-a pierdut viața după ce s-a înecat în lacul Morea, din Navarra. Românca a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

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