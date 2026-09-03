Tragedie în Spania: Ioana a murit la doar 25 de ani, după ce s-a înecat într-un lac. A lăsat în urmă un băiețel de un an

O tragedie cumplită a îndoliat o familie de români stabilită în Spania. Ioana Dragnea, o tânără în vârstă de doar 25 de ani, și-a pierdut viața după ce s-a înecat în lacul Morea, din Navarra. Românca a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.
Ioana s-a stins pe 31 august, la o săptămână după incidentul care avea să îi schimbe radical destinul. Tânăra era mamă și avea un băiețel de numai un an, Leonardo, care va crește fără cea care i-a dat viață.
Ioana Dragnea, scoasă din lac și transportată la spital
Drama s-a produs pe 23 august, când Ioana Dragnea a mers la lacul Morea, în Navarra, împreună cu un prieten, Ionel, în vârstă de 20 de ani.
Cei doi au ajuns în apă și, la un moment dat, au întâmpinat dificultăți, existând riscul să se înece. Martorii aflați în zonă au observat situația și au solicitat intervenția echipajelor de urgență.
Atât Ioana, cât și tânărul au fost scoși din apă și transportați la Spitalul Universitar din Navarra, unde au primit îngrijiri medicale.
Din nefericire, starea celor doi s-a deteriorat, iar medicii au fost nevoiți să lupte pentru viețile lor.
Doi români au murit după tragedia din lacul Morea
Pentru familia Ioanei, speranța că tânăra își va reveni s-a transformat în cea mai cruntă veste.
Prietenul care se afla cu ea în momentul tragediei, Ionel, a murit la spital cu câteva zile înaintea tinerei. Ioana Dragnea s-a stins din viață luni, 31 august, la șapte zile după ce fusese scoasă din apa lacului Morea.
Moartea celor doi tineri români a provocat o puternică emoție în comunitatea românească din Navarra.
Ioana era mamă și avea o relație de șapte ani
Viața Ioanei era legată de Spania de mai mulți ani. Tânăra plecase din România încă de la o vârstă fragedă și s-a stabilit acolo alături de surorile sale.
În Spania și-a construit treptat o viață. A lucrat o perioadă ca bonă, iar ulterior s-a angajat ca ospătăriță la un restaurant din Pamplona.
Acolo l-ar fi cunoscut pe Ramón Arbizu, bărbatul care avea să îi devină partener de viață. Cei doi au avut o relație de aproximativ șapte ani și, în 2025, au devenit părinții unui băiețel.
Fiul lor, Leonardo, a împlinit în acest an un an.
Acum, tatăl copilului se pregătește să își conducă partenera pe ultimul drum, în timp ce micuțul va crește fără mama sa.
O familie distrusă de durere
Pentru apropiații Ioanei, vestea morții sale a fost cu atât mai greu de acceptat cu cât tânăra avea doar 25 de ani și își construise o familie alături de partenerul său.
Povestea Ioanei este una marcată de încercări încă din copilărie. Tânăra a crescut fără părinți și a plecat ulterior în Spania, unde și-a construit propria familie și a devenit mamă.
Destinul ei s-a frânt însă într-o zi de vară, în lacul Morea.
La doar 25 de ani, Ioana Dragnea a lăsat în urmă partenerul de viață, surorile și o familie îndurerată, dar mai ales un copil de numai un an, care va trebui să crească fără mama sa.