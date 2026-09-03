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Scenariu-șoc: Rusia ar putea deschide trei fronturi împotriva NATO

Război

Război

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS

Un scenariu de război care ridică semne de întrebare în Europa! Analiștii militari avertizează că, în cazul unui atac asupra NATO, Rusia ar putea încerca să deschidă simultan mai multe fronturi. Potrivit unei analize, printre posibilele zone vizate s-ar afla nordul Europei, statele baltice și coridorul Suwalki, legătura strategică dintre Polonia și Lituania, aflată în apropierea enclavei ruse Kaliningrad.

Scenariul de război care amenință Europa

Planul ar putea începe cu operațiuni rapide, susținute de atacuri cu rachete, trupe aeropurtate, război electronic și acțiuni de destabilizare. NATO ar reacționa prin activarea planurilor de apărare și mobilizarea forțelor aliate.

România apare, de asemenea, pe harta scenariului, în contextul unui posibil al doilea val de atacuri în zona Mării Negre. Experții au transmis că acesta este un scenariu ipotetic, iar nicio informație nu a putut fi confirmată în mod oficial.

Orice atac asupra unui stat NATO ar activa mecanismul de apărare colectivă prevăzut de Articolul 5 al Alianței.

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