Scenariu-șoc: Rusia ar putea deschide trei fronturi împotriva NATO

Publicat 3 sept. 2026, 20:58 Sursă Realitatea PLUS

Un scenariu de război care ridică semne de întrebare în Europa! Analiștii militari avertizează că, în cazul unui atac asupra NATO, Rusia ar putea încerca să deschidă simultan mai multe fronturi. Potrivit unei analize, printre posibilele zone vizate s-ar afla nordul Europei, statele baltice și coridorul Suwalki, legătura strategică dintre Polonia și Lituania, aflată în apropierea enclavei ruse Kaliningrad.

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