MAE, atenționare de călătorie pentru români. Norvegia reintroduce controalele la frontieră în contextul funaraliilor Regelui Harald V

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 18:53

Ministerul Afacerilor Externe a emis joi o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei, în contextul introducerii unor controale temporare la frontierele interne, în perioada 4-14 septembrie 2026.

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