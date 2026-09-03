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MAE, atenționare de călătorie pentru români. Norvegia reintroduce controalele la frontieră în contextul funaraliilor Regelui Harald V

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 18:53

Ministerul Afacerilor Externe a emis joi o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei, în contextul introducerii unor controale temporare la frontierele interne, în perioada 4-14 septembrie 2026.

Unde pot cere ajutor românii aflați în Norvegia

Potrivit unui comunicat al MAE, decizia a fost adoptată în contextul funeraliilor de stat ale Regelui Harald V, care vor avea loc pe 9 septembrie.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.

Recomandările MAE pentru românii care călătoresc în Norvegia

MAE recomandă și consultarea paginilor web oslo.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

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