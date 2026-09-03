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Extern· 1 min citire
MAE, atenționare de călătorie pentru români. Norvegia reintroduce controalele la frontieră în contextul funaraliilor Regelui Harald V
FOTO: Arhivă
Ministerul Afacerilor Externe a emis joi o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei, în contextul introducerii unor controale temporare la frontierele interne, în perioada 4-14 septembrie 2026.
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