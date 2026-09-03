Trupul neînsuflețit al lui Ratko Mladic ajunge în Serbia. Mobilizare națională pentru funeralii, zeci de mii de oameni ar putea participa

Publicat 3 sept. 2026, 18:09 Actualizat 3 sept. 2026, 18:10 Sursă Agerpres

Trupul neînsuflețit al lui Ratko Mladic va fi adus joi în Serbia, după moartea fostului lider militar al sârbilor bosniaci la Haga. Aleksandar Vucic spune că autoritățile se pregătesc pentru o operațiune de securitate de amploare, estimând că zeci de mii de persoane ar putea veni la funeralii.

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