Trupul neînsuflețit al lui Ratko Mladic ajunge în Serbia. Mobilizare națională pentru funeralii, zeci de mii de oameni ar putea participa

Trupul neînsuflețit al lui Ratko Mladic va fi adus joi în Serbia, după moartea fostului lider militar al sârbilor bosniaci la Haga. Aleksandar Vucic spune că autoritățile se pregătesc pentru o operațiune de securitate de amploare, estimând că zeci de mii de persoane ar putea veni la funeralii.
Trupul lui Ratko Mladic va fi adus în Serbia
Trupul neînsuflețit al lui Ratko Mladic, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci, urmează să ajungă joi în Serbia, după ce a fost preluat de la Haga, unde acesta își executa condamnarea la închisoare pe viață.
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că transportul urma să aibă loc în cursul zilei, iar trupul ar fi trebuit să ajungă în Serbia spre sfârșitul după-amiezii.
„Potrivit informațiilor pe care le-am primit, trupul a fost preluat și ar urma să ajungă în Serbia la sfârșitul după-amiezii”, a declarat Vucic presei.
Funeraliile ar urma să aibă loc la Belgrad
Aleksandar Vucic a indicat că Ratko Mladic va fi înmormântat în Serbia, în condițiile în care autoritățile de la Belgrad se pregătesc pentru un eveniment la care ar putea participa un număr foarte mare de persoane.
Președintele sârb a descris organizarea funeraliilor drept o operațiune „dificilă”, motiv pentru care autoritățile trebuie să ia măsuri pentru protejarea participanților și menținerea securității publice.
Data exactă a funeraliilor nu fusese anunțată de Vucic. Potrivit informațiilor apărute în presa sârbă, ceremonia ar urma să aibă loc la Belgrad.
Zeci de mii de oameni ar putea participa
Președintele Serbiei a invocat informații provenite de la serviciile de informații ale Ministerului de Interne atunci când a vorbit despre amploarea posibilă a funeraliilor.
„Zeci de mii de persoane” ar urma să vină pentru a asista la ceremonie, potrivit estimării prezentate de Aleksandar Vucic.
Numărul mare de participanți determină autoritățile să pregătească măsuri speciale de securitate pentru desfășurarea funeraliilor.
„Este o sarcină extrem de exigentă pentru serviciile noastre. Ne vom mobiliza toate forțele disponibile pentru a garanta securitatea tuturor cetățenilor”, a adăugat Vucic.
Ratko Mladic a murit la Haga la 84 de ani
Ratko Mladic a murit pe 27 august, la vârsta de 84 de ani, într-un centru penitenciar al ONU din Haga, în Olanda. Fostul lider militar al sârbilor bosniaci era grav bolnav de mai multe luni și își executa acolo pedeapsa cu închisoarea pe viață.
În 2017, Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie l-a condamnat la închisoare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Bosnia. Sentința a fost confirmată în apel în 2021.
Condamnarea pentru masacrul de la Srebrenica
Printre cele mai grave acuzații pentru care Ratko Mladic a fost găsit vinovat s-a numărat responsabilitatea pentru masacrul de la Srebrenica, în estul Bosniei.
În iulie 1995, forțele aflate sub comanda sa au ucis aproximativ 8.000 de bărbați și adolescenți bosniaci. Justiția internațională a calificat masacrul drept genocid.
Mladic a murit la câteva zile după ce Mecanismul Internațional Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaționale a respins solicitarea familiei sale și a guvernului sârb privind transferarea acestuia într-un spital militar din Belgrad, pentru a primi îngrijiri medicale.
Familia lui Mladic ceruse transferul în Serbia
Fiul fostului general, Darko Mladic, a afirmat că tatăl său suferise două accidente vasculare cerebrale într-un interval de o lună, în primăvară.
Ratko Mladic a rămas însă în custodia centrului penitenciar de la Haga până la moartea sa, iar cererea de transfer într-un spital militar din Belgrad nu a fost acceptată.
Războiul din Bosnia a provocat pierderi uriașe
Conflictul din Bosnia, desfășurat între 1992 și 1995, s-a soldat cu aproximativ 100.000 de morți și a dus la strămutarea a 2,2 milioane de persoane.