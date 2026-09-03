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Alarmă în Danemarca: sabotaje rusești identificate

Danemarca

Danemarca

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 18:54
SursăRealitatea PLUS

Serviciul danez de securitate și contraspionaj (PET) avertizează că Rusia pregătește în mod activ acțiuni de sabotaj, împotriva industriei sale naționale de apărare dar și a infrastructurii critice. Țintele vizate sunt în special companiile implicate în furnizarea de ajutor militar către Ucraina.

Sabotajele Moscovei țintesc fabricile de armament

Purtătorii de cuvânt ai serviciilor secrete din Danemarca susțin că au identificat planuri concrete, inclusiv încercări de a racola cetățeni danezi prin intermediul rețelelor sociale sau al jocurilor video.

Aceștia sunt ademeniți să efectueze sarcini aparent minore, cum ar fi fotografierea obiectivelor strategice, ce pot fi folosite ulterior pentru atacuri sau incendieri.

Autoritățile de la Copenhaga le-au solicitat firmelor din sectorul de apărare să sporească urgent măsurile de pază și securitate cibernetică.

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