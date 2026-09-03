Alarmă în Danemarca: sabotaje rusești identificate

Publicat 3 sept. 2026, 18:54 Sursă Realitatea PLUS

Serviciul danez de securitate și contraspionaj (PET) avertizează că Rusia pregătește în mod activ acțiuni de sabotaj, împotriva industriei sale naționale de apărare dar și a infrastructurii critice. Țintele vizate sunt în special companiile implicate în furnizarea de ajutor militar către Ucraina.

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