Mirabela Grădinaru: „Trebuie să investim în medicina de familie!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 18:52

Statul trebuie să investească în prevenție și în medicina de familie și să găsească soluții prin care să facă atractivă această specialitate pentru tinerii doctori. Este declarația Mirabelei Grădinaru la dezbaterea care a avut loc la Palatul Cotroceni despre rolul medicilor de familie. Partenera de viață a președintelui spune că pentru mare parte din oameni, medicul de familie e singurul sprijin.

Distribuie articolul