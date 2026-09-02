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Sanatate· 2 min citire

Mirabela Grădinaru: „Trebuie să investim în medicina de familie!”

Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 18:52

Statul trebuie să investească în prevenție și în medicina de familie și să găsească soluții prin care să facă atractivă această specialitate pentru tinerii doctori. Este declarația Mirabelei Grădinaru la dezbaterea care a avut loc la Palatul Cotroceni despre rolul medicilor de familie. Partenera de viață a președintelui spune că pentru mare parte din oameni, medicul de familie e singurul sprijin.

Mirabela Grădinaru: „Sun medicul de familie când copiii au un simptom!”

„Trăim într-o perioadă în care informaţia circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspiraţiei, de pseudospecialişti şi de recomandări lipsite de fundament ştiinţific. Cred că avem datoria să susţinem mai ferm vocea medicilor şi apoi pe cea a specialiştilor. Avem nevoie de mai multă educaţie pentru sănătate şi de mai multă încredere în ştiinţă.

Cred că există puţine profesii care presupun atât de multă responsabilitate, atât de multă empatie şi atât de multă putere de a schimba destine. Şi dincolo de pregătirea profesională extraordinară pe care o presupune medicina, există şi o dimensiune umană pe care noi, pacienţii, o simţim foarte puternic, şi anume încrederea. În momentele în care sănătatea noastră sau a celor dragi este pusă la încercare, medicii sunt cei către care ne îndreptăm cu speranţă şi am făcut-o de multe ori eu, personal.

Ca mamă, ştiu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înţeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie”, a mărturisit aceasta.

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