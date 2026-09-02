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Social· 1 min citire
Toamna se numără ... virozele! Alimentul banal care susține imunitatea
Viroze/ Profimedia
Publicat2 sept. 2026, 13:32
Actualizat2 sept. 2026, 13:33
Odată cu venirea toamnei și revenirea copiilor în colectivități, virozele respiratorii devin mai frecvente. Iaurtul natural, în special cel cu culturi bacteriene vii, poate susține sănătatea intestinului și funcționarea normală a sistemului imunitar.
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