Felul nostru de a spune “Mulțumesc!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 10:13

Sărbătorim o bornă istorică, un moment care ne umple de mândrie, dar mai ales de recunoștință. De la 1 la 200 de magazine, călătoria noastră în România a fost, înainte de toate, o poveste despre oameni.

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