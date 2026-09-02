Felul nostru de a spune “Mulțumesc!”
Felul nostru de a spune “Mulțumesc!”
Sărbătorim o bornă istorică, un moment care ne umple de mândrie, dar mai ales de recunoștință. De la 1 la 200 de magazine, călătoria noastră în România a fost, înainte de toate, o poveste despre oameni.
De multe ori, uităm că în spatele rafturilor pline si a depozitelor logistice stau oameni reali: clienții care ne trec pragul pentru cina de seară, angajații care ne întâmpină cu bunăvoință și producătorii care lucrează pământul cu trudă.
Ne-am dorit mereu să fim mai mult decât un simplu loc unde îți faci cumpărăturile; am aspirat să devenim acel „vecin bun” pe care te poți baza oricând, prezența constantă și caldă din colțul străzii care îți face viața un pic mai ușoară în fiecare zi. Această aniversare nu este despre noi, ci despre voi. Este felul nostru de a vă mulțumi răsunător pentru fiecare zâmbet la casă și pentru încrederea de a ne primi în rutinele voastre zilnice.
Din 2005 până la 200 de magazine: o poveste construită împreună
Povestea Kaufland în România a început în anul 2005, odată cu deschiderea primului magazin, în București, pe Bulevardul Colentina. Într-o perioadă în care conceptul de hipermarket de tip discount era încă la început în România, Kaufland a adus un model bazat pe accesibilitate, eficiență și o gamă variată de produse reunite sub același acoperiș.
În anii care au urmat, rețeaua Kaufland s-a extins constant, ajungând în tot mai multe orașe și comunități din țară. Fiecare magazin nou a însemnat mai mult decât o nouă adresă pentru cumpărături. A însemnat investiții locale, locuri de muncă și noi parteneriate cu producători și furnizori.
În același timp, nevoile clienților s-au schimbat, iar experiența de cumpărături a evoluat. De la oferta de produse și servicii, până la soluțiile digitale și programele de fidelizare, Kaufland a urmărit constant să fie cât mai aproape de clienți.
Astăzi, atingerea pragului de 200 de magazine reprezintă rezultatul acestui parcurs. O călătorie în care am crescut împreună cu România și în care fiecare magazin a devenit parte din comunitatea în care se află.
„Kaufland, Vecinul Tău Bun”: Mai aproape de tine, în fiecare zi!
Ce înseamnă, de fapt, să fii un vecin bun? Pentru noi, nu este doar un slogan, ci o filozofie de viață. Înseamnă proximitate, căldură și fiabilitate. Este vorba despre acele momente mărunte: când ai uitat un ingredient esențial pentru rețeta preferată, când ai nevoie de o soluție rapidă și proaspătă de la Grill în pauza de masă, sau când cauți fructele preferate ale copiilor tăi la finalul unei zile obositoare.
Ne-am integrat organic în rutina voastră, transformând drumul la cumpărături dintr-o sarcină într-o plăcere. De la mirosul de pâine caldă scoasă din cuptorul propriu la prima oră a dimineții, până seara pentru momentele în care cauți o soluție rapidă pentru cină, Kaufland oferă stabilitate într-o lume care se mișcă repede. Suntem onorați să fim martorii creșterii familiilor voastre și să vă oferim siguranța și confortul de care aveți nevoie.
200 de magazine, 2 tombole aniversare și multe șanse de câștig
Pentru a sărbători această bornă alături de clienți, Kaufland a pregătit două campanii de tombolă, desfășurate pe parcursul mai multor săptămâni. Cele două campanii oferă mecanisme și premii diferite, însă au același scop: să transforme aniversarea celor 200 de magazine într-un moment de bucurie pentru cât mai mulți clienți.
Participarea se realizează prin intermediul Kaufland Card XTRA, iar activarea cupoanelor dedicate în aplicație este un pas esențial pentru înscrierea în campaniile aniversare.
Marea Tombolă Aniversară – 10 săptămâni de premii
Prima dintre cele două campanii este Marea Tombolă Aniversară, desfășurată pe o perioadă de 10 săptămâni.
În fiecare săptămână, clienții participanți au șansa de a câștiga o Dacia Bigster, alături de alte 20 de premii variate. Printre acestea se numără produse dedicate casei și timpului liber, precum grătare, frigidere și console de gaming.
Premiile au fost alese pentru a aduce bucurie în contexte cât mai diverse, de la momente petrecute alături de familie și prieteni, până la relaxarea de acasă sau distracția din timpul liber.
Pe lângă aceste premii, campania include și 200 de premii a câte 10.000 de puncte Kaufland Card XTRA, oferind astfel și mai multe oportunități de câștig pe durata campaniei.
Cum participi la Marea Tombolă Aniversară?
Mecanismul este simplu și se bazează pe cumpărăturile realizate cu Kaufland Card XTRA.
Pentru a participa, clienții trebuie să realizeze cumpărături de minimum 200 de lei cumulat într-o singură săptămână, să activeze cuponul dedicat tombolei în aplicația Kaufland Card XTRA și să scaneze cardul la casă, la cumpărăturile eligibile.
Astfel, cumpărăturile obișnuite se pot transforma într-o șansă de a câștiga unul dintre premiile pregătite special pentru aniversarea celor 200 de magazine.
Pentru detalii privind perioada exactă de desfășurare, eligibilitate, premiile și condițiile de participare, clienții trebuie să consulte regulamentul oficial al campaniei și informațiile disponibile în aplicația Kaufland Card XTRA.
Tombola „Câștigă valoarea coșului tău”
Cea de-a doua campanie aniversară vine cu o propunere diferită: șansa de a primi înapoi valoarea cumpărăturilor. Tombola „Câștigă valoarea coșului tău” se desfășoară pe parcursul a 13 săptămâni și oferă câte un câștigător în fiecare magazin Kaufland, în fiecare săptămână.
Premiul constă în contravaloarea cumpărăturilor, în limita a 500 de lei, oferită sub forma unui voucher disponibil în aplicație.
Prin această campanie, fiecare vizită la cumpărături poate deveni o ocazie de a primi o surpriză. Iar pentru că este vorba despre o campanie desfășurată în fiecare magazin, clienții din întreaga țară au posibilitatea de a participa și de a intra în cursa pentru premiu.
Cum te înscrii?
Pentru participarea la tombola „Câștigă valoarea coșului tău”, clienții trebuie să activeze cuponul dedicat din aplicația Kaufland Card XTRA și să scaneze cardul la cumpărăturile eligibile, conform mecanismului campaniei.
Este încă un exemplu al modului în care Kaufland Card XTRA simplifică accesul la beneficiile și campaniile dedicate clienților.
Kaufland Card XTRA – cheia accesului la campaniile aniversare
Kaufland Card XTRA este mai mult decât un card de fidelitate. Prin intermediul aplicației, clienții pot descoperi oferte, activa cupoane și beneficia de avantaje dedicate.
În cazul campaniilor aniversare pentru cele 200 de magazine, aplicația joacă un rol central. De aici pot fi activate cupoanele necesare participării, iar clienții pot avea acces la informațiile relevante despre campanii.
Aplicația le oferă, de asemenea, posibilitatea de a consulta ofertele disponibile, de a avea acces la catalogul online și, acolo unde este disponibil, de a utiliza bonul fiscal digital.
Prin digitalizarea experienței de cumpărături, Kaufland Card XTRA își propune să facă interacțiunea cu magazinul mai simplă și mai convenabilă, oferind clienților acces rapid la informațiile și beneficiile care îi interesează.
Mai mult decât cumpărături: Kaufland, parte din comunitățile locale
De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate în România, Kaufland a devenit parte din viața de zi cu zi a comunităților în care este prezent.
Pentru unii clienți, magazinul Kaufland este locul în care își fac cumpărăturile pentru familie. Pentru alții, este o oprire rapidă după serviciu, un loc în care găsesc ingredientele pentru cină sau produsele necesare pentru weekend.
Această apropiere de rutina de zi cu zi stă la baza conceptului de „vecin bun”: o prezență accesibilă, constantă și de încredere, care răspunde nevoilor oamenilor și evoluează odată cu acestea.
De la produsele proaspete și colaborările cu producătorii români, până la mărcile proprii și serviciile digitale, oferta Kaufland este construită pentru a răspunde unor nevoi cât mai diverse.
În același timp, fiecare magazin reprezintă și un punct de legătură cu economia locală. Extinderea rețelei a contribuit la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea unor parteneriate cu furnizori și producători din România.
Calitate, prospețime și diversitate pentru cumpărăturile de zi cu zi
Experiența Kaufland se bazează și pe diversitatea ofertei, de la produse pentru cumpărăturile de zi cu zi până la opțiuni pentru ocazii speciale.
Mărcile proprii Kaufland completează această ofertă și răspund unor preferințe și nevoi diferite. K-Classic pune accent pe raportul calitate-preț, K-Bio reunește produse ecologice certificate, iar K-free se adresează persoanelor care caută produse fără gluten sau fără lactoză.
Pentru cei care preferă alternative vegetariene și vegane, gama K-take it veggie oferă opțiuni variate, în timp ce K-Favourites propune produse premium pentru momente speciale.
La acestea se adaugă produsele proaspete, oferta de fructe și legume, precum și sortimentele disponibile în vitrinele asistate, unde interacțiunea cu personalul contribuie la o experiență de cumpărare mai personală.
Digitalizare și servicii pentru o experiență de cumpărături mai simplă
Pe lângă magazinele fizice, Kaufland a dezvoltat în timp și o serie de servicii digitale menite să simplifice cumpărăturile.
Catalogul online le permite clienților să consulte ofertele și promoțiile înainte de a merge la magazin și să își pregătească lista de cumpărături.
Pentru momentele în care inspirația lipsește, secțiunea de rețete oferă idei pentru diferite mese și ocazii, cu instrucțiuni pas cu pas.
De asemenea, prin intermediul partenerilor de livrare, clienții pot comanda produse direct la domiciliu, în funcție de disponibilitatea serviciului în zona lor.
Toate aceste soluții fac parte din aceeași direcție: o experiență de cumpărături cât mai simplă, accesibilă și adaptată ritmului de viață actual.
Privim spre următoarea etapă
Atingerea pragului de 200 de magazine reprezintă o bornă importantă, dar nu și finalul călătoriei.
Kaufland privește către următorii ani cu obiectivul de a continua dezvoltarea în România și de a rămâne aproape de comunitățile în care este prezent. Planurile includ extinderea rețelei până la 250 de magazine până în anul 2030, precum și continuarea investițiilor în experiența de cumpărături, digitalizare și sustenabilitate.
În același timp, rămâne importantă dezvoltarea parteneriatelor cu producătorii și furnizorii români și susținerea inițiativelor care contribuie la dezvoltarea comunităților.
200 de magazine. O aniversare pe care o sărbătorim împreună.
De la primul magazin deschis în România, în 2005, până la borna de 200 de magazine, povestea Kaufland a fost construită pas cu pas, alături de oameni.
Cele două tombole aniversare sunt modul nostru de a transforma această bornă într-o sărbătoare împărtășită cu clienții. Cu o Dacia Bigster în fiecare săptămână, alte zeci de premii, 200 de premii a câte 10.000 de puncte Kaufland Card XTRA și posibilitatea de a câștiga contravaloarea cumpărăturilor, aniversarea celor 200 de magazine vine cu numeroase motive de bucurie.
Dacă ai Kaufland Card XTRA, verifică aplicația, activează cupoanele dedicate și participă la campaniile aniversare, conform regulamentelor acestora.
200 de magazine în România înseamnă 200 de pași făcuți împreună. Iar următorii pași îi facem tot împreună.
La mulți ani, Kaufland România! Și mulțumim tuturor celor care fac parte din această poveste.
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