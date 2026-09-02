România, printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale înnoptărilor turistice. Minus de 6,7% în primul semestru din 2026

România a raportat un recul semnificativ al numărului de înnoptări în structurile de cazare turistică în primele șase luni din 2026. Datele publicate de Eurostat arată că țara noastră a înregistrat o diminuare de 6,7%, a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Cipru.
În timp ce turismul românesc a evoluat negativ, numărul nopților petrecute de turiști în unitățile de cazare din Uniunea Europeană a avansat cu 1,7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
În total, hotelurile, pensiunile și celelalte structuri de cazare din statele membre au cumulat 1,321 miliarde de înnoptări între ianuarie și iunie 2026. În primul semestru din 2025, nivelul era de aproximativ 1,299 miliarde de nopți de cazare.
Cipru și România, cele mai mari scăderi
Nouă state membre au consemnat reduceri ale numărului de înnoptări turistice în primul semestru. Cea mai accentuată contracție a fost raportată de Cipru, cu un minus de 7,7%, urmat de România, cu 6,7%.
La cealaltă extremă, Irlanda a avut cea mai puternică evoluție pozitivă, cu o creștere de 14,6%. Malta a înregistrat un avans de 9,9%, iar Slovacia a raportat o majorare de 5,9%.
Doar 23% dintre înnoptările din România au venit de la turiști străini
Turiștii nerezidenți au generat 48,9% din totalul înnoptărilor înregistrate în UE în prima jumătate a anului. Categoria îi include atât pe vizitatorii veniți din alte state membre, cât și pe cei sosiți din afara Uniunii.
România se află printre țările în care ponderea turiștilor străini în totalul înnoptărilor rămâne redusă: doar 23%. Un nivel mai mic a fost consemnat în Germania, de 18,5%, și în Polonia, de 19,8%.
În schimb, Malta depinde într-o proporție foarte ridicată de turismul internațional, nerezidenții reprezentând 95,2% din totalul nopților de cazare. Cipru a raportat o pondere de 92,6%, iar Luxemburg, de 87,7%.
La nivel european, numărul înnoptărilor generate de turiștii străini a crescut cu 2,5% față de primul semestru din 2025. Ritmul a fost aproape de trei ori mai mare decât cel al turiștilor rezidenți, pentru care avansul a fost de 0,9%.