Documentul din torpedou care poate face diferența

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 13:35

Fiecare șofer din România a trecut măcar o dată printr-un moment de neliniște: o frânare bruscă, o intersecție aglomerată, o mișcare greșită la parcare. În acele fracțiuni de secundă, un singur document contează cu adevărat - polița de asigurare aflată în torpedoul mașinii. Puțini conducători auto înțeleg însă ce se află, de fapt, în spatele acelui document și de ce valoarea lui depășește cu mult prețul plătit pentru el.

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