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Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au spus că au făcut gestul „din prostie”. Ce au cerut instanței VIDEO
Tinerii care au atacat ambulanța în Cluj au spus că au făcut gestul „din prostie”
Publicat19 aug. 2026, 14:59
Actualizat19 aug. 2026, 15:04
Cei șapte suspecți acuzați că au atacat cu pietre, bâte și topoare o ambulanță în localitatea Recea-Cristur, județul Cluj, au contestat măsura arestului preventiv. Aceștia au fost aduși miercuri la Tribunalul Cluj, instanța urmând să decidă dacă vor rămâne în arest.
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