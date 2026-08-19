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Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au spus că au făcut gestul „din prostie”. Ce au cerut instanței VIDEO

Tinerii care au atacat ambulanța în Cluj au spus că au făcut gestul „din prostie”

Tinerii care au atacat ambulanța în Cluj au spus că au făcut gestul „din prostie”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 14:59
Actualizat19 aug. 2026, 15:04

Cei șapte suspecți acuzați că au atacat cu pietre, bâte și topoare o ambulanță în localitatea Recea-Cristur, județul Cluj, au contestat măsura arestului preventiv. Aceștia au fost aduși miercuri la Tribunalul Cluj, instanța urmând să decidă dacă vor rămâne în arest.

Cei șapte suspecți au contestat arestarea preventivă

Pe 10 august, Judecătoria Dej a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor șapte persoane implicate în incident. Este vorba despre șase bărbați și o femeie.

Suspecții au contestat măsura dispusă de Judecătoria Dej, iar soluția urmează să fie dată de Tribunalul Cluj.

Înainte de a intra în sala de judecată, unul dintre tineri a fost întrebat despre gestul care a dus la arestarea sa. Acesta a spus că a făcut totul „din prostie”.

Rudele celor arestați au venit la Tribunal

La Tribunalul Cluj au ajuns și mai multe rude ale celor aflați în arest preventiv.

Una dintre acestea a încercat să explice comportamentul tinerilor, afirmând că aceștia „n-o făcut cu atenție”.

Ruda celor arestați a făcut referire și la culoarea ambulanței.

Întrebat despre faptul că autospeciala atacată nu era neagră, ci albă, acesta a încercat să explice situația spunând că „era noapte”.

În același timp, ruda a susținut că reacția lor ar fi avut legătură cu temerile privind presupuse cazuri de copii dispăruți.

„Au fost mai multe cazuri în care au fost furați copii și la București și în alte sate”, a afirmat aceasta.

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