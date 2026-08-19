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Descinderi la grădina zoologică ilegală din Dâmbovița, unde erau ținuți lei, urși și maimuțe. Posibile fapte de contrabandă, verificate
Gradină zoologică ilegală Dâmbovița/ Foto: Garda de Mediu
Polițiștii și procurorii au descins miercuri la grădina zoologică ilegală din localitatea Picior de Munte, județul Dâmbovița, unde - în trecut - mai multe animale sălbatice, inclusiv lei, urși, maimuțe și căprioare, ar fi fost ținute în captivitate în condiții necorespunzătoare. Ancheta vizează atât modul în care animalele au fost capturate și deținute, cât și posibile încălcări ale Codului Vamal.
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