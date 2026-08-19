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Descinderi la grădina zoologică ilegală din Dâmbovița, unde erau ținuți lei, urși și maimuțe. Posibile fapte de contrabandă, verificate

Gradină zoologică ilegală Dâmbovița/ Foto: Garda de Mediu

Gradină zoologică ilegală Dâmbovița/ Foto: Garda de Mediu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 14:28

Polițiștii și procurorii au descins miercuri la grădina zoologică ilegală din localitatea Picior de Munte, județul Dâmbovița, unde - în trecut - mai multe animale sălbatice, inclusiv lei, urși, maimuțe și căprioare, ar fi fost ținute în captivitate în condiții necorespunzătoare. Ancheta vizează atât modul în care animalele au fost capturate și deținute, cât și posibile încălcări ale Codului Vamal.

Polițiștii de la Protecția Animalelor din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, au descins la amplasamentul din Picior de Munte, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro.

Anchetatorii verifică posibile infracțiuni privind capturarea și deținerea ilegală a unor specii sălbatice, fapte prevăzute de OUG 57/2007.

Totodată, ancheta vizează și posibile încălcări ale Codului Vamal, respectiv introducerea sau scoaterea din țară a unor bunuri ori mărfuri prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal. Potrivit legislației, această faptă constituie contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani și interzicerea unor drepturi.

Animale ținute în cuști și vizitatori contra cost

Locul a mai intrat în atenția autorităților anul trecut, când s-a constatat că funcționa asemenea unei grădini zoologice, fără autorizațiile necesare. Acolo erau ținuți urși, lei, căprioare și alte animale sălbatice, iar condițiile în care acestea erau captive au fost considerate necorespunzătoare. Proprietarul percepea taxe de intrare, dar și bani pentru fotografierea sau filmarea animalelor. La acel moment, operatorul nu a putut prezenta documente care să arate proveniența exemplarelor ținute în captivitate.

Garda de Mediu a aplicat atunci o amendă de 120.000 de lei și a dispus mai multe măsuri.

Tigru siberian, filmat în incintă în februarie: imaginea care a stârnit un val de reacții

În ciuda sancțiunilor și a dosarului penal, activitatea amplasamentului ar fi continuat. În februarie 2026, imagini cu un tigru siberian care se plimba în interiorul amplasamentului au devenit virale pe internet. În același spațiu se aflau și alte animale sălbatice.

Tigru siberian / Captură foto

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cum au ajuns animalele în captivitate, în ce condiții au fost ținute și dacă au fost încălcate și prevederile legislației vamale.

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