Unde trăiesc cei mai mulți români din Europa. Cifrele care arată dimensiunea diasporei

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 oct. 2026, 22:39

Peste 5,1 milioane de români trăiesc în țări europene, potrivit datelor cuprinse într-un document al Ministerului Muncii. Cele mai numeroase comunități românești se află în Marea Britanie, Spania și Italia, însă și Germania găzduiește aproape un milion de cetățeni români.

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