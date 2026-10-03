Unde trăiesc cei mai mulți români din Europa. Cifrele care arată dimensiunea diasporei
Unde trăiesc cei mai mulți români din Europa
Peste 5,1 milioane de români trăiesc în țări europene, potrivit datelor cuprinse într-un document al Ministerului Muncii. Cele mai numeroase comunități românești se află în Marea Britanie, Spania și Italia, însă și Germania găzduiește aproape un milion de cetățeni români.
Migrația românilor continuă să fie un fenomen important. În 2025, peste 54.900 de persoane au părăsit definitiv România și s-au stabilit în străinătate, conform datelor Institutului Național de Statistică. Este cel mai ridicat număr înregistrat în ultimii 34 de ani. Singurul an în care cifra a fost mai mare a fost 1990, când 96.929 de români au emigrat definitiv.
Numărul celor care pleacă temporar în străinătate, în special pentru muncă, este însă mult mai mare.
Câți români trăiesc în străinătate
Dimensiunea diasporei diferă în funcție de metodologia folosită pentru calcularea numărului de români stabiliți peste hotare. Documentele Ministerului Muncii indică, pentru principalele state europene, între 4,37 milioane și peste 5,11 milioane de români, în funcție de utilizarea registrelor de rezidență permanentă sau a unor evidențe administrative extinse.
Interesul pentru plecarea la muncă în străinătate rămâne ridicat mai ales în rândul tinerilor. „Barometrul Național al Tinerilor”, realizat de INSCOP la finalul anului trecut, arăta că 66,2% dintre cei chestionați consideră munca în străinătate o soluție pentru îmbunătățirea nivelului de trai.
Principalul motiv pentru care tinerii ar lua în calcul plecarea este obținerea unui loc de muncă mai bine plătit. Acest motiv a fost indicat de 64,7% dintre participanții la studiu.
Familia este principalul lucru de care tinerii spun că le-ar fi cel mai greu să se despartă. 76,9% dintre participanții la cercetare au indicat familia atunci când au fost întrebați ce le-ar lipsi cel mai mult în cazul emigrării.
În același timp, majoritatea celor chestionați nu intenționează să plece din România în perioada imediat următoare. 70,6% au declarat că nu plănuiesc să părăsească țara în următoarele 12 luni pentru a munci sau a studia.
Marea Britanie are cea mai numeroasă comunitate românească
Marea Britanie găzduiește cea mai numeroasă comunitate românească dintre comunitățile de cetățeni europeni care trăiesc în această țară.
La sfârșitul lunii iunie 2026, cetățenii români depuseseră 1,47 milioane de cereri în cadrul EU Settlement Scheme (EUSS).
EU Settlement Scheme este schema prin care Marea Britanie a acordat dreptul de ședere cetățenilor Uniunii Europene care locuiau în Regatul Unit înainte de Brexit.
În prezent, 1,02 milioane de români dețin rezidență legală în Marea Britanie. Dintre aceștia, 684.380 au obținut statutul permanent, cunoscut drept settled status.
Aproximativ 100.000 de români au ajuns, de asemenea, să dețină cetățenia britanică.
Comunitatea românească din Anglia și Țara Galilor a crescut puternic în ultimul deceniu. Dacă în 2016 erau înregistrați 310.000 de rezidenți români, în 2025 numărul acestora ajunsese la 805.000.
Marea Britanie a înregistrat și un număr important de reveniri ale românilor în țară. În perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, aproximativ 39.000 de români s-au întors în România, țara noastră ocupând primul loc în Europa la numărul de plecări din Marea Britanie, potrivit documentelor Ministerului Muncii.
Aproape 904.000 de români sunt în Germania
Germania are, la rândul său, una dintre cele mai mari comunități românești din Europa.
La 31 decembrie 2025, în Germania erau înregistrați 903.770 de cetățeni români, reprezentând 6,4% din populația străină a țării, conform Registrului Central pentru Evidența Străinilor din Germania.
Dintre aceștia, 510.600 erau bărbați, adică 6,9%, iar 393.170 erau femei, reprezentând 5,9%.
Românii au cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă dintre cetățenii Uniunii Europene din Germania. Aceasta era de 72,7%, peste rata de ocupare înregistrată în rândul cetățenilor germani, de 71%.
În noiembrie 2025, în Germania erau angajați 558.950 de români. Dintre aceștia, 522.910 aveau contribuții la sistemul de securitate socială, în timp ce 89.740 aveau activități independente sau marginale, conform documentelor Ministerului Muncii, consultate de presă.
Comunitatea românească din Germania este descrisă drept una preponderent tânără și activă pe piața muncii. Documentul prezintă și distribuția aproximativă pe categorii de vârstă.
„Comunitatea de români este preponderent tânără și activă pe piața muncii. Distribuția aproximativă pe categorii de vârstă se prezintă astfel:
0–15 ani: ~10%–15% (copii și adolescenți);
16–29 ani: ~25%–30% (adulți tineri, studenți și primii ani de muncă)”.
Peste un milion de români apar în evidențele din Italia
Italia este una dintre principalele destinații ale românilor care aleg să trăiască și să muncească în străinătate.
În 2025, în Italia erau înregistrați 1.053.042 de rezidenți români. Dintre aceștia, 592.684 erau femei, iar 460.358 erau bărbați.
Și piața muncii din Italia are o prezență importantă a românilor. În 2024, 598.765 de lucrători români plăteau taxe pe muncă. Dintre aceștia, 545.433 erau salariați, 44.970 erau independenți, iar 8.362 lucrau pe proiecte.
La aceeași dată, 53.432 de români erau titulari de întreprinderi individuale.
Românii lucrează în Italia în mai multe domenii, cu o prezență importantă în servicii și construcții. 15% activează în servicii prestate familiilor sau la domiciliu, 7% în hoteluri și restaurante, în sectorul HORECA, 5,5% în comerț, 16,5% în construcții și 6,1% în agricultură.
O parte dintre membrii comunității românești din Italia au ajuns deja la vârsta pensionării. 42.510 români sunt pensionari în această țară.
Prezența românilor se reflectă și în sistemul de educație italian. În anul școlar 2023/2024, 147.926 de elevi români erau înscriși în școlile din Italia.
Spania are peste un milion de români în evidențele de rezidență
Spania reprezintă o altă destinație importantă pentru diaspora românească. La 1 ianuarie 2025, în această țară erau înregistrați 609.270 de români rezidenți, potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE).
O altă evidență oferă însă o cifră semnificativ mai mare. Observatorul Permanent al Imigrației (OPI) indică 1.135.212 români care dețin un certificat de rezidență valabil.
Românii au o prezență importantă și pe piața muncii din Spania. La sfârșitul lunii aprilie 2026, erau înregistrați 346.290 de cetățeni români care cotizau la sistemul spaniol de securitate socială.
Comunitatea românească este a doua ca mărime din Spania, după cea marocană.
Aproape 55.000 de români lucrează în Spania ca independenți, în regim de autónomos.
Datele INE arată și o prezență importantă a tinerilor în cadrul comunității. Din totalul celor 609.270 de români rezidenți, aproape 129.000 sunt tineri, ceea ce reprezintă 21,16% din comunitate.
Franța are între 450.000 și 500.000 de români
În Franța, comunitatea românească este estimată de misiunea diplomatică la 450.000–500.000 de cetățeni.
Franța nu publică statistici oficiale bazate pe criterii etnice, deoarece minoritățile naționale nu sunt recunoscute în acest mod. Datele prezentate de Ministerul Muncii se bazează pe estimările misiunii diplomatice românești în Albion.
Românii sunt prezenți și în rândul lucrătorilor detașați care muncesc în Franța. În 2024, 73,1% dintre angajații detașați în Franța proveneau din țări ale Uniunii Europene, conform statisticilor.
România ocupa locul 2 în topul țărilor din care provin angajații detașați în Franța, cu peste 15.800 de angajați de origine română înregistrați ca lucrători detașați. Aceștia activau în special în construcții și agricultură.
Pe lângă lucrătorii detașați, peste 25.000 de români muncesc sezonier în Franța, în special în agricultură.
Comunități românești și în Austria, Olanda, Cipru și Grecia
Datele Ministerului Muncii arată că românii sunt prezenți în număr important și în alte state europene.
În Austria erau înregistrați oficial 155.721 de români la 1 ianuarie 2025.
În Țările de Jos, numărul rezidenților români înregistrați oficial în BRP era de 63.848. Numărul total al lucrătorilor mobili, temporari și sezonieri este însă estimat anual între 80.000 și 120.000. În anul universitar 2024–2025, aproape 8.000 de studenți români erau înscriși în Țările de Jos.
În Cipru trăiesc aproximativ 45.000 de români, ceea ce reprezintă 4–5% din populația țării.
Grecia are o comunitate de 28.250 de români, dintre care 14.105 se află în regiunea Attica, inclusiv Atena.
În Suedia, comunitatea românească este estimată la 25.000–30.000 de persoane.
Danemarca găzduiește între 17.000 și 20.000 de români.
În Estonia, comunitatea românească este estimată la 1.000–1.500 de persoane.
România ar fi coborât sub 19 milioane de locuitori fără imigrație
În timp ce milioane de români trăiesc în străinătate, datele demografice arată și schimbările produse în populația rezidentă a României.
Institutul Național de Statistică a prezentat în august principalele date demografice valabile la 1 ianuarie 2026.
La începutul acestui an, populația rezidentă a României era de 19,041 milioane de persoane, cu 1.829 de persoane mai puțin decât la 1 ianuarie 2025. Scăderea a fost determinată în principal de sporul natural negativ, potrivit INS.
Migrația internațională a avut însă un sold pozitiv în 2025. Numărul imigranților l-a depășit pe cel al emigranților cu 102.200 de persoane, iar INS spune că România s-a transformat într-o țară de imigrare.
Creșterea soldului migrației internaționale față de anii precedenți nu a fost însă suficientă pentru a compensa sporul natural negativ.
În 2025, bărbații au reprezentat 57,9% dintre imigranții care au venit în România.
În paralel, procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat. La 1 ianuarie 2026, 20,5% din populația României avea 65 de ani și peste, față de 20,3% la începutul anului 2025.
În aceeași perioadă, ponderea copiilor în populația totală a scăzut de la 15,4%, la 1 ianuarie 2025, la 15,1%, la 1 ianuarie 2026.
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