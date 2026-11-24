Dispariția sălilor de joc autorizate: mai puține reguli pentru minori, mai puțin control pe piață
Dispariția sălilor de joc autorizate: mai puține reguli pentru minori, mai puțin control pe piață
2026 a fost un an al schimbărilor pentru industria jocurilor de noroc. Din 25 februarie 2026, operatorii au nevoie, pe lângă licența și autorizația Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și de o autorizație anuală de funcționare emisă la nivel local.
Astfel, consiliile locale pot decide dacă permit jocurile de noroc, pot stabili zonele în care acestea funcționează și pot introduce taxe locale. Pentru autorizațiile ONJN deja valabile la intrarea în vigoare, noile condiții locale se aplică la expirarea perioadei de autorizare.
Iar luna noiembrie reprezintă tocmai momentul în care mii de astfel de săli riscă să își piardă autorizația, consecințele fiind vizibile atât din punct de vedere al încasărilor la buget, cât și al riscurilor pe mai multe paliere ale societății.
Închiderea sălilor de jocuri de noroc autorizate nu înseamnă automat dispariția activității, ci poate conduce la mutarea acesteia în zone mai greu de supravegheat, în economia neagră. În timp ce operatorii autorizați trebuie să respecte reguli privind accesul minorilor, autoexcluderea persoanelor vulnerabile și comercializarea băuturilor alcoolice, activitățile desfășurate ilegal nu oferă nici o garanție.
Reglementarea jocurilor de noroc presupune un set de obligații pentru operatorii licențiați, menite să limiteze accesul persoanelor vulnerabile și să permită autorităților să controleze activitatea. Aceste mecanisme sunt aplicabile în locațiile autorizate, unde operatorii funcționează în baza licențelor și autorizațiilor emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).
Accesul minorilor este interzis, iar operatorii au obligații de verificare
Una dintre cele mai importante reguli aplicabile sălilor autorizate este interdicția accesului minorilor la jocurile de noroc. Decizia ONJN nr. 1598 din 16 septembrie 2021 stabilește obligațiile privind respectarea acestei interdicții, iar operatorii trebuie să ia măsuri pentru a împiedica participarea persoanelor sub 18 ani.
Totodată, legislația a consolidat mecanismele de protecție a jucătorilor. ONJN gestionează o bază de date națională privind persoanele autoexcluse și indezirabile, iar operatorii trebuie să respecte interdicțiile de acces aplicabile acestora.
Distanțe față de școli si licee
Administrațiile locale pot introduce anumite condiții pentru funcționarea sălilor de jocuri de noroc. Mai multe orașe au ales să stabilească distanțe minime față de instituțiile de învățământ.
Aceste exemple arată că autoritățile locale pot adapta reglementări similare la particularitățile comunităților, fără ca soluția să fie interzicerea generală a activității.
Închiderea sălilor legale duce la migrarea lor spre activități clandestine
Unul dintre riscurile asociate închiderii sălilor autorizate este migrarea unei părți a activității către operatori sau locații care funcționează în afara cadrului legal.
Într-o sală autorizată există obligații privind verificarea vârstei, respectarea autoexcluderii, interdicția comercializării alcoolului și respectarea condițiilor de funcționare impuse de autorități. În cazul activităților clandestine, aceste mecanisme nu exista.
Prin urmare, o politică publică orientată exclusiv spre închiderea locațiilor nu rezolvă automat problema accesului minorilor sau a jocului problematic. Dimpotrivă, dacă cererea pentru astfel de activități continuă să existe, diminuarea ofertei legale trebuie însoțită de măsuri eficiente de combatere a pieței ilegale.
Blocajul administrativ riscă să afecteze activitatea legală
Modificările introduse prin OUG nr. 7/2026, intrată în vigoare la 25 februarie, au schimbat semnificativ condițiile de funcționare a sălilor de jocuri de noroc. Consiliile locale trebuie să decidă dacă permit desfășurarea activităților de jocuri de noroc și în ce condiții.
Ordonanța le-a acordat un termen de 60 de zile pentru adoptarea regulamentelor, însă, până în septembrie, numai 90 dintre cele aproximativ 3.100 de unități administrativ-teritoriale adoptaseră hotărâri în acest domeniu.
Dintre acestea, 35 au decis interzicerea activității, iar 55 au ales să o permită iar efectele blocajului administrativ se reflectă și în numărul aparatelor autorizate. Acesta scade de la 43.306 în martie la 9.096 in ianuarie 2027, o diminuare de aproximativ 80%.
Săli închise, pierderi de sute de milioane de euro la buget
Ministerul Finanțelor a consemnat, la rectificarea bugetară, venituri din taxele de autorizare, licențiere și exploatare cu 749,3 milioane de lei sub estimări.
Impactul financiar este relevant și la nivelul fiecărui aparat. Potrivit estimărilor prezentate în sector, taxele și contribuțiile specifice unui aparat autorizat se ridică la aproximativ 7.300-7.500 de euro anual, în funcție de componentele incluse în calcul, sumele fiind achitate în avans. Acestea includ taxa de autorizare, taxa de viciu și contribuția pentru joc responsabil.
Pe 30 noiembrie expiră autorizațiile a 3.984 de aparate de joc din toată țara. În București și în orașele care nu au adoptat un regulament local, ele nu mai pot fi reautorizate.
Pentru București și alte patru orașe – Botoșani, Târgu Mureș, Bârlad și Turda – sunt vizate 1.193 de aparate, pentru care taxele ONJN ar reprezenta aproximativ 8,7 milioane de euro anual.
La nivel național, în scenariul în care cele 3.986 de aparate vizate nu ar fi reautorizate, estimarea veniturilor anuale din taxele ONJN care nu ar mai fi încasate este de aproximativ 160 milioane de lei, suma care se adauga celor 749,3 milioane de lei pierdute deja pana in acest moment in 2026.
În esență, protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile depinde nu doar de existența unor interdicții, ci de capacitatea autorităților de a controla. Menținerea activității în zona legală, combaterea operatorilor clandestini și introducerea unor reguli la nivel național controlate si monitorizate la nivel local pot reprezenta o alternativă la închiderea generalizată a sălilor autorizate.
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