Scris de Catalina Anghel Publicat: 24 nov. 2026, 11:10

2026 a fost un an al schimbărilor pentru industria jocurilor de noroc. Din 25 februarie 2026, operatorii au nevoie, pe lângă licența și autorizația Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și de o autorizație anuală de funcționare emisă la nivel local.

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