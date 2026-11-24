Plata taxei de trecere a Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse a devenit o provocare pentru unii șoferi care au ieșit duminică din Bulgaria. Noile terminale self-service nu au recunoscut anumite carduri, notează publicația Ruse Media.
Principala problemă întâmpinată de șoferi la noile terminale de plată de pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse este faptul că unele carduri bancare nu sunt recunoscute de sistem. În aceste situații, conducătorii auto sunt nevoiți să solicite sprijinul angajaților de la punctul de taxare pentru a putea achita taxa de traversare.
Angajații de pe Podul Prieteniei oferă asistență la terminalele self-service
Pentru a preveni formarea cozilor și blocarea traficului, în special în orele de vârf, angajații punctului de taxare sunt prezenți permanent pe mai multe benzi de circulație. Aceștia îi ajută pe șoferi să efectueze plata, să utilizeze meniurile terminalelor automate și să obțină mai rapid chitanța în cazul unor defecțiuni sau probleme tehnice.
Mai mulți șoferi care s-au așezat pentru scurt timp la ghișeul de plată au fost redirecționați către terminalele self-service. Deocamdată, nu este clar de ce plata la casa de marcat nu a fost disponibilă în aceste situații.
Cum se plătește taxa de traversare a Podului Prieteniei la noile terminale
La apropierea de bariera destinată plății self-service, afișajul electronic identifică automat numărul de înmatriculare al vehiculului și indică suma care trebuie achitată. Terminalul POS este amplasat în partea stângă sau dreaptă a benzii, în funcție de sensul de deplasare.
Pentru efectuarea plății, șoferul trebuie să selecteze mai întâi tipul cardului utilizat: card bancar Visa sau Mastercard ori card de combustibil DKV sau UTA. Ulterior, cardul poate fi apropiat de cititor pentru plata contactless sau introdus în dispozitivul special.
După confirmarea tranzacției, terminalul eliberează automat chitanța, iar bariera se ridică pentru a permite continuarea deplasării.
În cazul unei erori tehnice sau dacă sistemul afișează o taxă care nu corespunde categoriei vehiculului, șoferii pot apăsa butonul roșu „Ajutor”, amplasat pe terminalul POS. În urma solicitării, un angajat al punctului de taxare se deplasează la fața locului pentru a verifica problema și a oferi asistență.
Cum pot fi evitate cozile la plata taxei de pod Giurgiu–Ruse
O alternativă la plata directă la terminalele self-service este achitarea online a taxei de traversare a Podului Prieteniei. Șoferii pot utiliza platforma electronică a Agenției Vamale din Bulgaria, disponibilă la adresa eborders.customs.bg.
Pentru a folosi serviciul, este necesară crearea unui cont prin introducerea unui nume de utilizator și a unei parole, urmată de autentificarea în doi factori. Persoanele care au deja un cont în portalul electronic al Agenției Vamale din Bulgaria se pot conecta și folosind o semnătură electronică calificată.
Plata online poate fi o soluție pentru șoferii care vor să reducă timpul de așteptare la punctul de trecere a frontierei Giurgiu–Ruse și să evite eventualele dificultăți întâmpinate la noile terminale automate.