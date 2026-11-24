Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 10:18

Plata taxei de trecere a Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse a devenit o provocare pentru unii șoferi care au ieșit duminică din Bulgaria. Noile terminale self-service nu au recunoscut anumite carduri, notează publicația Ruse Media.

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