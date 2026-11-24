Părinții care decid să revină mai devreme la serviciu în perioada concediului de creștere a copilului ar putea beneficia de un sprijin financiar mult mai mare decât în prezent. Senatul a adoptat un proiect legislativ care schimbă radical regulile privind stimulentul de inserție și elimină unul dintre principalele motive pentru care mulți părinți evită întoarcerea anticipată la locul de muncă. Propunerea va ajunge la Camera Deputaților, for decizional.
Proiectul a fost adoptat de Senat cu 106 voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, însă trebuie să primească și votul Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz. Dacă va fi adoptată definitiv, legea va schimba semnificativ modul în care sunt sprijiniți părinții care aleg să revină la serviciu înainte de expirarea concediului de creștere a copilului.
Potrivit inițiativei legislative, părinții care obțin venituri impozabile în perioada în care ar fi îndreptățiți să primească indemnizația de creștere a copilului vor beneficia de un stimulent de inserție egal cu valoarea indemnizației lunare pe care o primeau anterior.
Cu alte cuvinte, întoarcerea la muncă înainte de terminarea concediului nu ar mai însemna pierderea unui venit lunar important. În prezent, stimulentul de inserție este de 1.500 de lei pentru părinții care revin la muncă înainte ca bebelușul să împlinească șase luni și de 650 de lei în celelalte situații.
Potrivit datelor prezentate de inițiatorii proiectului, indemnizația medie pentru creșterea copilului a fost de aproape 4.000 de lei în luna august 2026, ceea ce înseamnă că mulți părinți pierd sume considerabile atunci când aleg să revină mai repede pe piața muncii.
Proiectul prevede și menținerea actualului stimulent de 650 de lei pentru persoanele care au finalizat concediul de creștere a copilului și obțin venituri impozabile după ce copilul împlinește vârsta de doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități.