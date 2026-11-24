Publicat 24 nov. 2026, 09:26 Actualizat 24 nov. 2026, 09:28

Părinții care decid să revină mai devreme la serviciu în perioada concediului de creștere a copilului ar putea beneficia de un sprijin financiar mult mai mare decât în prezent. Senatul a adoptat un proiect legislativ care schimbă radical regulile privind stimulentul de inserție și elimină unul dintre principalele motive pentru care mulți părinți evită întoarcerea anticipată la locul de muncă. Propunerea va ajunge la Camera Deputaților, for decizional.

Distribuie articolul