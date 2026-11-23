Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 16:15

Reforma administrativă are un calendar clar: în primele 60 de zile vor fi analizate variantele de comasare a comunelor, iar în maximum 180 de zile ar trebui să existe prima formă a pachetului legislativ care va stabili reorganizarea administrației locale

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