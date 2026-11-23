Reforma administrativă are un calendar clar: în primele 60 de zile vor fi analizate variantele de comasare a comunelor, iar în maximum 180 de zile ar trebui să existe prima formă a pachetului legislativ care va stabili reorganizarea administrației locale
Reforma administrativă intră într-o etapă decisivă, după ce responsabilii implicați în proces au stabilit termenele pentru identificarea localităților care ar putea fi comasate. Primele 60 de zile vor fi dedicate inventarierii tuturor variantelor de reorganizare a comunelor, inclusiv a unor scenarii care ar putea depăși limitele actualelor județe.
Calendarul a fost prezentat luni de Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru din PSD care se ocupă de reforma administrației. Acesta a explicat care sunt obiectivele asumate de responsabili și în cât timp ar trebui să fie conturată prima variantă a reorganizării administrative.
Potrivit planului prezentat, procesul va începe cu o analiză amplă a posibilităților de comasare, urmând ca variantele considerate viabile să fie selectate pe baza mai multor criterii.
Primele 60 de zile, decisive pentru stabilirea comunelor care ar putea fi unite
În prima etapă a reformei, responsabilii și-au propus să analizeze toate scenariile posibile de comasare a comunelor. Inventarierea ar urma să dureze 60 de zile și va include inclusiv variante de reorganizare care nu se limitează la actualele granițe județene.
Dragoș Benea a subliniat că administrația locală trebuie analizată pornind de la comunitățile cele mai apropiate de cetățeni, iar comunele și satele reprezintă punctul central al acestei reorganizări.
„Comunele și satele sunt cămașa cea mai apropiată de corp pentru cetățean, subiectul central al discuțiilor. În comune întâlnim cetățeanul cel mai greu încercat de poverile zilei. Gândim viitoarele comune depășind chiar și granițele actualelor județe”, a declarat Dragoș Benea.
Cum va fi stabilită noua organizare administrativă
După inventarierea posibilităților de comasare, următorul pas va fi identificarea celor mai potrivite formule de reorganizare a administrației locale. Responsabilii vor analiza variantele având în vedere mai multe criterii, astfel încât să ajungă la o structură administrativă considerată viabilă.
Obiectivul coordonatorului social-democrat este realizarea unei noi hărți administrative care să poată fi acceptată de toate părțile implicate. Dragoș Benea a explicat că procesul trebuie pregătit cu atenție, înainte de luarea unor decizii definitive privind unirea comunelor.
Benea susține că în urma reformei administrative va fi obținut „un desen al hărții care să le placă tuturor”. Acesta a insistat și asupra necesității unei analize amănunțite înainte de stabilirea formei finale a reorganizării.
„Înainte de a tăia odată, e bine să măsurăm de 10 ori”, a mai declarat coordonatorul social-democrat.
Când trebuie să fie gata reforma administrativă
Calendarul prezentat în cadrul comisiei din Parlament prevede un termen total de 180 de zile pentru finalizarea primei forme a reformei administrative. După această perioadă, responsabilii ar urma să aibă pregătită varianta inițială a pachetului legislativ care va reglementa reorganizarea administrației locale.
Dragoș Benea a precizat că termenul de 180 de zile vizează finalizarea reformei pe hârtie, etapă în care vor fi stabilite atât propunerile legislative, cât și măsurile necesare pentru perioada de tranziție.
În acest interval, grupul de lucru din PSD trebuie să definitiveze documentele care vor sta la baza viitoarei reorganizări administrative.
De asemenea, va exista „prima formă a unui pachet normativ și măsurile tranzitorii”, a mai spus coordonatorul grupului de lucru din PSD, referindu-se la documentele care ar trebui să fie gata după cele 180 de zile.