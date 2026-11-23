Moartea lui Dudu Georgescu ridică încă multe semne de întrebare. Gheorghe Turda, fostul său șef și coleg, a vorbit, în exclusivitate la Realitatea, despre informațiile apărute privind circumstanțele decesului și a dezvăluit ce știe până în acest moment.
Artistul Gheorghe Turda a vorbit, în exclusivitate la Realitatea, despre moartea lui Dudu Georgescu, fostul mare fotbalist român, mărturisind că dispariția acestuia reprezintă o pierdere uriașă. Cei doi au fost colegi la Direcția de Cultură și Sport din cadrul Ministerului de Interne, unde Turda a ocupat funcția de șef.
Gheorghe Turda și-a amintit de perioada în care au lucrat împreună și a subliniat că Dudu Georgescu era un om muncitor, apreciat și iubit pentru performanțele sale sportive.
Întrebat despre informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Dudu Georgescu ar fi fost găsit înjunghiat în apartamentul său, artistul a precizat că nu deține informații suplimentare despre circumstanțele decesului.
De asemenea, întrebat cum a apărut ipoteza potrivit căreia fostul fotbalist ar fi fost înjunghiat, artistul a spus că nu cunoaște detalii: „Nu știu, nu cunosc”.
Gheorghe Turda a transmis astfel un mesaj de regret la dispariția fostului său coleg, evocând atât omul pe care l-a cunoscut în perioada în care au lucrat împreună, cât și sportivul care s-a bucurat de aprecierea publicului.