Familia lui Vlad Pascu riscă să piardă o parte importantă din avere, după tragedia de la 2 Mai, în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți. Tatăl tânărului condamnat la 10 ani de închisoare este implicat, alături de fiul său, într-un proces prin care Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România încearcă să recupereze peste 1,7 milioane de euro. Dacă instanța va admite pretențiile formulate împotriva sa, Mihail Claudiu Pascu ar putea ajunge să răspundă cu bunurile personale, inclusiv cu imobile și economii.
Tatăl lui Vlad Pascu riscă să piardă o parte din avere. Asigurătorii cer peste 1,7 milioane de euro
Problemele judiciare ale familiei Pascu continuă, la mai bine de trei ani de la accidentul mortal produs în stațiunea 2 Mai. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) încearcă să recupereze despăgubirile acordate familiilor celor doi studenți care și-au pierdut viața, dar și persoanelor rănite în urma impactului. Procesul civil îi vizează pe Vlad Pascu și pe tatăl său, Mihail Claudiu Pascu. Instituția solicită recuperarea unei sume care depășește 1,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirile stabilite în urma tragediei. Acțiunea a fost deschisă la Tribunalul București, după ce instanța penală a stabilit obligațiile de plată către victime și familiile acestora.
Potrivit informațiilor apărute în presă, familia Pascu deținea mai multe apartamente, case și terenuri, iar unele dintre proprietăți ar fi fost vândute după producerea accidentului. În cazul în care judecătorii vor admite cererea asigurătorilor și vor stabili răspunderea tatălui, bunurile care îi aparțin ar putea deveni obiectul unor proceduri de executare silită, în condițiile legii.
Câte 250.000 de euro pentru părinții tinerilor uciși în accidentul de la 2 Mai
Despăgubirile pe care BAAR încearcă să le recupereze au fost stabilite în dosarul accidentului mortal din august 2023. Instanța a acordat daune morale atât părinților celor doi tineri care și-au pierdut viața, Sebastian Olariu și Roberta Dragomir, cât și altor membri ai familiilor și persoanelor rănite. Fiecare dintre cei patru părinți ai victimelor a primit dreptul la despăgubiri în valoare de 250.000 de euro. Surorilor celor doi tineri le-au fost acordate câte 80.000 de euro, iar alte sume au fost stabilite pentru bunici și alte rude apropiate.
Și cele trei persoane rănite în accident au beneficiat de despăgubiri, în cuantum de 100.000 de euro, 50.000 de euro și, respectiv, 250.000 de euro. Valoarea totală a daunelor morale depășește 1,7 milioane de euro. Banii au fost puși în sarcina Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România deoarece autoturismul condus de Vlad Pascu nu avea o poliță RCA valabilă. Instituția a fost obligată să acopere despăgubirile, iar ulterior a deschis o acțiune în regres pentru recuperarea sumelor de la persoanele pe care le consideră responsabile.
Problemele judiciare continuă și pentru mama lui Vlad Pascu
În paralel cu procesul civil privind despăgubirile, familia Pascu este implicată și în alte dosare penale. Miruna Pascu, mama tânărului, este trimisă în judecată într-o cauză separată, în care procurorii au formulat acuzații legate de influențarea declarațiilor și de infracțiuni privind drogurile. Vlad Pascu se confruntă, la rândul său, cu un alt proces penal, în care este acuzat de fapte legate de deținerea și traficul de droguri, precum și de punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consumul de substanțe interzise. Aceste acuzații sunt analizate separat de condamnarea definitivă primită pentru accidentul de la 2 Mai.
Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 19 august 2023, când Vlad Pascu, aflat sub influența unor substanțe interzise, a intrat cu mașina într-un grup de tineri care se deplasau pe marginea drumului. Sebastian Olariu și Roberta Dragomir au murit, iar alte trei persoane au fost rănite. După accident, șoferul a părăsit locul tragediei, fiind identificat ulterior de polițiști. În august 2025, Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare. Acum, pe lângă pedeapsa penală, consecințele financiare ale accidentului continuă să fie analizate în instanță, într-un proces în care sunt în joc despăgubiri de peste 1,7 milioane de euro.