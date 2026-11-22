Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 nov. 2026, 07:20

Familia lui Vlad Pascu riscă să piardă o parte importantă din avere, după tragedia de la 2 Mai, în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți. Tatăl tânărului condamnat la 10 ani de închisoare este implicat, alături de fiul său, într-un proces prin care Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România încearcă să recupereze peste 1,7 milioane de euro. Dacă instanța va admite pretențiile formulate împotriva sa, Mihail Claudiu Pascu ar putea ajunge să răspundă cu bunurile personale, inclusiv cu imobile și economii.

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