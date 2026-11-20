Publicat 20 nov. 2026, 17:06 Actualizat 20 nov. 2026, 17:07

Comasarea localităților intră în dezbatere publică. Comunele, orașele și municipiile învecinate vor putea fuziona voluntar, cu acordul cetățenilor, iar proprietarii vor beneficia de impozite reduse cu 50% timp de cinci ani. Fiecare beneficiar selectat va primi cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții.

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