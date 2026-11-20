Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 16:54

S-au împlinit 20 de ani de la moartea Zoiei Ceaușescu, singura fiică a fostului dictator Nicolae Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu. Aceasta s-a stins din viață pe 20 noiembrie 2006, la vârsta de 57 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală gravă. Înainte de ultimele clipe, i-a cerut soțului său, Mircea Oprean, să îi respecte o dorință specială, diferită de tradiția unei înmormântări obișnuite.

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