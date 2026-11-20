S-au împlinit 20 de ani de la moartea Zoiei Ceaușescu, singura fiică a fostului dictator Nicolae Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu. Aceasta s-a stins din viață pe 20 noiembrie 2006, la vârsta de 57 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală gravă. Înainte de ultimele clipe, i-a cerut soțului său, Mircea Oprean, să îi respecte o dorință specială, diferită de tradiția unei înmormântări obișnuite.
Potrivit mărturiilor făcute ulterior de partenerul său de viață, rugămintea a fost exprimată cu aproximativ 15 minute înainte de deces. Deși inițial nu era de acord cu alegerea soției, Mircea Oprean a hotărât să îi respecte promisiunea.
Ce i-a cerut Zoia Ceaușescu soțului său înainte să moară
Zoia Ceaușescu nu și-a dorit să fie înmormântată, ci a ales să fie incinerată. În ultimele momente de viață, i-a cerut lui Mircea Oprean să nu îi încalce această dorință.
Soțul său a povestit că solicitarea a venit cu foarte puțin timp înainte ca aceasta să se stingă din viață.
„Nu a vrut să fie înmormântată. Cu 15 minute înainte să moară, m-a pus să-i promit că nu o înmormântez, ci că o incinerez”, a relatat Mircea Oprean.
Bărbatul a mărturisit că, deși decizia nu era una pe care și-ar fi dorit-o, a ales să respecte ceea ce îi ceruse femeia alături de care își petrecuse viața.
Mircea Oprean a îngrijit-o timp de șase luni
Ultima perioadă din viața Zoiei Ceaușescu a fost una extrem de dificilă. Diagnosticată cu cancer pulmonar, aceasta a avut nevoie de îngrijire permanentă, iar soțul său i-a fost alături până la sfârșit.
Mircea Oprean a povestit că, timp de aproximativ șase luni, s-a ocupat personal de ea. Zoia nu ar fi acceptat ca alte persoane să o îngrijească, preferând să îl aibă aproape doar pe partenerul său de viață.
Zoia Ceaușescu a murit la 57 de ani, răpusă de cancer pulmonar
Fiica lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu s-a stins din viață pe 20 noiembrie 2006, în urma cancerului pulmonar. Avea 57 de ani, iar în ultimele luni starea sa de sănătate se agravase considerabil.
Zoia și Mircea Oprean se cunoscuseră în 1980, iar relația lor s-a oficializat prin căsătoria din 1983. Acesta era inginer și cadru universitar și i-a rămas aproape soției sale până în ultimele momente.
După moartea ei, dorința privind incinerarea a fost respectată. Mircea Oprean a dezvăluit ulterior că urna cu cenușa Zoiei a fost păstrată în locuința sa, într-un gest prin care a dorit să păstreze legătura cu femeia alături de care își construise viața.
Povestea ultimelor clipe ale Zoiei Ceaușescu a rămas cunoscută mai ales prin mărturiile soțului său, cel care i-a fost alături în perioada în care s-a confruntat cu boala.