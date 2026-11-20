Peste 8.000 de hectare de teren agricol din județele Brăila, Buzău, Prahova și Teleorman vor beneficia de sisteme moderne de irigații, prin investiții de aproximativ 15 milioane de euro. Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Agriculturii, care a subliniat că finanțarea nerambursabilă poate ajunge la 1,5 milioane de euro per beneficiar și acoperă integral cheltuielile eligibile.
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Peste 8.000 de hectare de teren agricol din județele Brăila, Buzău, Prahova și Teleorman vor beneficia de sisteme moderne de irigații, printr-o finanțare de peste 15,1 milioane de euro. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) propune alocarea fondurilor pentru aproximativ 10 proiecte de modernizare a infrastructurii de irigații, prin intervenția DR-25 din Planul Strategic PAC 2023–2027.
Reprezentanții instituției au subliniat că investițiile vor asigura agricultorilor accesul la o infrastructură de irigații modernă și fiabilă. Sprijinul nerambursabil poate ajunge la 1,5 milioane de euro per beneficiar, acoperind integral cheltuielile eligibile.
Concret, fondurile vor fi folosite de organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI) pentru modernizarea stațiilor de punere sub presiune, reabilitarea rețelelor de distribuție a apei, în vederea reducerii pierderilor, precum și pentru renovarea clădirilor aferente stațiilor de irigații.
Conducerea MADR susține că dezvoltarea infrastructurii moderne de irigații va contribui atât la creșterea performanței fermelor, cât și la îmbunătățirea vieții comunităților rurale.
Cum vor fi selectate proiectele
Cele peste 15 milioane de euro provin din economiile realizate în urma unor proiecte care nu au mai fost contractate, a rezilierilor de contracte sau a diferențelor dintre valorile proiectelor selectate și cele contractate. Potrivit MADR, realocarea fondurilor către proiecte deja evaluate va permite începerea mai rapidă a lucrărilor și accelerarea absorbției fondurilor europene nerambursabile.
Selecția suplimentară se va desfășura conform regulilor Planului Strategic PAC 2023–2027. Astfel, după aprobarea listei de așteptare a proiectelor eligibile, fără finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) o va publica pe site-ul instituției. În termen de cinci zile lucrătoare de la publicare, agenția va întocmi Raportul de selecție suplimentar.
Proiectele vor fi finanțate în ordinea rezultată în urma evaluării, cu respectarea criteriilor de departajare și în limita fondurilor disponibile, precizează reprezentanții MADR.