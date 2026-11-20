Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 nov. 2026, 12:45

Peste 8.000 de hectare de teren agricol din județele Brăila, Buzău, Prahova și Teleorman vor beneficia de sisteme moderne de irigații, prin investiții de aproximativ 15 milioane de euro. Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Agriculturii, care a subliniat că finanțarea nerambursabilă poate ajunge la 1,5 milioane de euro per beneficiar și acoperă integral cheltuielile eligibile.

Distribuie articolul