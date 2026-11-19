Publicat 19 nov. 2026, 20:46 Actualizat 19 nov. 2026, 20:55

Pompierii au intervenit la o clădire de locuințe din Satu Mare, după ce un tavan s-a prăbușit. Șase persoane au fost evacuate, iar persoana despre care se credea că fusese surprinsă în interior a reușit să iasă singură.

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