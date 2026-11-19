Pompierii au intervenit la o clădire de locuințe din Satu Mare, după ce un tavan s-a prăbușit. Șase persoane au fost evacuate, iar persoana despre care se credea că fusese surprinsă în interior a reușit să iasă singură.
Tavanul s-a prăbușit într-o clădire cu mai multe apartamente
Pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au fost chemați să intervină la imobilul de la intersecția străzilor Vasile Lucaciu și 1 Decembrie, după ce au fost semnalate prăbușirea unui tavan într-o clădire de locuit.
Este vorba despre o casă compartimentată în mai multe apartamente. Primele informații indicau că o persoană ar fi putut fi surprinsă în interiorul uneia dintre locuințe, însă aceasta a reușit să se autoevacueze înainte ca echipele de intervenție să ajungă la ea.
Zona a fost balizată, accesul a fost restricționat, iar alimentarea cu energie electrică și gaze naturale a fost întreruptă.
Șase persoane au fost evacuate, fără victime
La locul incidentului a fost trimisă o autospecială de descarcerare. Pompierii au efectuat recunoașterea zonei și au evaluat situația pentru a stabili dacă există alte persoane în pericol.
În total, șase persoane au fost evacuate din clădire. Niciuna nu a avut nevoie de asistență medicală, potrivit informațiilor transmise în timpul intervenției.
Autoritățile verifică situația clădirii
Pentru gestionarea incidentului au fost contactate Inspectoratul de Stat în Construcții și Poliția Locală, instituții implicate în monitorizarea și coordonarea măsurilor necesare.
Pentru siguranța locatarilor, zona a fost balizată, accesul a fost restricționat, iar alimentarea cu energie electrică și gaze naturale a fost oprită.
La fața locului se află prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, inspectorul-șef al ISU „Someș” Satu Mare, col. Sergiu Buzduga Marius, comandantul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cpt. Micle Ionuț, precum și reprezentanți ai Primăriei Municipiului Satu Mare și ai Inspectoratului de Stat în Construcții.
'Măsurile întreprinse au avut ca prioritate protejarea vieții și siguranței persoanelor, limitarea accesului în zona afectată și evaluarea riscurilor generate de incident, cu sprijinul instituțiilor abilitate', au precizat reprezentanții ISU Satu Mare.
Aceștia urmăresc evoluția situației și coordonează intervenția. Operațiunile sunt în desfășurare.