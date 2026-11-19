În fiecare an, în decembrie, prețurile biletelor de tren au fost majorate în funcție de rata anuală a inflației, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. Nici 2026 nu face excepție, fiind al patrulea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru, timp în care prețurile călătoriilor cu trenul au crescut cu peste 50%.
Noul Mers Trenurilor intră în vigoare pe 13 decembrie 2026 și, odată cu el, va fi aplicată scumpirea. Noul Mers este valabil până la 11 decembrie 2027.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), instituția care are atribuția legală de a actualiza prețurile biletelor de tren în funcție de inflație, a transmis un răspuns pentru Hotnews.ro în care precizează că biletele se vor scumpi în medie cu 6,6%
Cât vor costa biletele pe principalele rute
Trenuri IR (InterRegio):
București – Brașov, de la 75 lei, la 80 lei;
București – Constanța, de la 92 lei, la 98 lei;
Iași – Timișoara, de la 197 lei, la 210 lei;
București – Iași, de la 138 lei, la 147 lei;
Brașov – Constanța, de la 122 lei, la 130 lei;
București – Oradea, de la 183 lei, la 195 lei;
București – Cluj, de la 138 lei la 147 lei;
București – Galați, de la 92 lei la 98 lei.
Trenuri IC (InterCity):
București – Brașov, de la 85 lei, la 90 lei;
București – Cluj, de la 159 lei, la 169 lei;
București – Ploiești, de la 32,5 lei, la 34,5 lei;
București – Constanța, de la 105 lei, la 112 lei;
București – Suceava, de la 159 lei, la 169 lei.
Au fost aplicate cinci scumpiri, în patru ani
Potrivit sursei citate, din 2022 și până acum au fost aplicate cinci scumpiri ale biletelor de tren. Atunci, prețul a crescut cu 20%, după ce tarifele rămăseseră neschimbate din 2013.
Anul trecut a adus două majorări: în august 2025 a avut loc o primă scumpire – din cauza creșterii TVA-ului de la 19%, la 21%, iar la finalul anului 2025, din cauza inflației, prețul a crescut în medie cu 10%.