Publicat 19 nov. 2026, 15:41 Actualizat 19 nov. 2026, 15:48

În fiecare an, în decembrie, prețurile biletelor de tren au fost majorate în funcție de rata anuală a inflației, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. Nici 2026 nu face excepție, fiind al patrulea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru, timp în care prețurile călătoriilor cu trenul au crescut cu peste 50%.

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