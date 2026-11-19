Scris de Catalina Anghel Publicat: 19 nov. 2026, 10:10

Oboseala poate apărea și în deficitul de vitamina B12. Pentru identificarea cauzei sunt necesare mai multe informații decât un singur simptom. Vitamina B12 merită verificată mai ales când oboseala persistă și există factori care pot reduce aportul sau absorbția, precum alimentația vegană, anumite probleme digestive, intervențiile la nivelul stomacului ori intestinului și utilizarea îndelungată a unor medicamente.

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