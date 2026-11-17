Scris de Catalina Anghel Publicat: 17 nov. 2026, 09:38

Urina produsă de rinichi trebuie să se scurgă liber spre vezica urinară. Atunci când există o îngustare în zona de legătură cu ureterul, urina se poate acumula în rinichi și îi poate afecta treptat funcția.

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