Urina produsă de rinichi trebuie să se scurgă liber spre vezica urinară. Atunci când există o îngustare în zona de legătură cu ureterul, urina se poate acumula în rinichi și îi poate afecta treptat funcția.
Pieloplastia este o intervenție reconstructivă utilizată pentru tratarea obstrucției joncțiunii pieloureterale, locul în care bazinetul renal se continuă cu ureterul. Problema poate fi congenitală sau poate apărea ulterior, din cauza unei cicatrici ori a compresiei produse de un vas de sânge. Pacientul poate prezenta durere lombară, infecții urinare repetate sau dilatarea rinichiului, numită hidronefroză.
În timpul operației, chirurgul îndepărtează segmentul îngustat și reface legătura dintre bazinet și ureter, astfel încât urina să se poată scurge normal. Procedura poate fi realizată prin abord deschis, laparoscopic sau robotic și presupune frecvent montarea temporară a unui stent ureteral. Restabilirea drenajului urinar urmărește ameliorarea simptomelor și protejarea funcției rinichiului pe termen lung.
Ai grijă de tine!
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