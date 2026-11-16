Vlad Voiculescu îi cere Ministerului Sănătății redeschiderea platformei pentru medicamente lipsă

Europarlamentarul Vlad Voiculescu îi solicită ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să redeschidă platforma online prin care pacienții puteau reclama lipsa medicamentelor din farmacii. Fostul ministru susține că instrumentul, lansat în 2016, a fost închis în 2024, în timpul mandatului lui Alexandru Rafila.
Cererea a fost formulată luni, 16 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament. Voiculescu a readus în discuție platforma în contextul disputei privind disponibilitatea medicamentului Lyrica, după ce mai mulți pacienți au reclamat că nu îl găsesc în farmacii.
Platforma medicamentelipsa.ms.ro a fost lansată în 2016, în mandatul lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. Pacienții puteau transmite sesizări atunci când nu găseau un anumit medicament, iar instituțiile implicate își asumaseră să evalueze situația în maximum patru zile lucrătoare și să comunice măsurile luate în cel mult șapte zile.
Potrivit fostului ministru, sistemul a fost dezvoltat împreună cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Voiculescu afirmă că platforma a fost închisă în 2024 și îi reproșează fostului ministru Alexandru Rafila renunțarea la acest instrument.
El a amintit și de Ordinul 1.345 din 2016, prin care a fost introdusă raportarea zilnică a stocurilor și a operațiunilor comerciale cu medicamente. Documentul prevedea și dezvoltarea unui sistem informatic prin care farmaciile să poată raporta lipsa unor produse, inclusiv situațiile în care distribuitorii nu le onorau comenzile.
Voiculescu susține că aceste mecanisme ar fi trebuit să permită autorităților să identifice mai repede blocajele din distribuție și să urmărească situațiile în care medicamentele raportate în stocuri nu ajung efectiv la pacienți.
Disputa privind medicamentul Lyrica
Solicitarea fostului ministru vine după ce jurnalista Liliana Ruse a reclamat că nu mai găsește în farmacii Lyrica sau variantele generice ale acestui medicament. Lyrica conține pregabalină și este utilizată, printre altele, pentru tratarea durerii neuropatice.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut că medicamentul nu a dispărut de pe piața din România. Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România a transmis luni că medicamentul este disponibil în cantități limitate în unele farmacii ale membrilor săi.
Moțiune împotriva ministrului Sănătății
Grupurile parlamentare PNL și USR au anunțat că vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Alexandru Rogobete, criticând modul în care acesta a gestionat situația și comunicarea publică referitoare la disponibilitatea tratamentelor.
Deocamdată, Ministerul Sănătății nu a anunțat redeschiderea platformei medicamentelipsa.ms.ro. Solicitarea lui Vlad Voiculescu readuce în atenție o problemă diferită de raportarea stocurilor: posibilitatea ca pacienții și farmaciștii să semnaleze rapid unde și ce medicamente nu pot fi găsite, astfel încât autoritățile să poată verifica și interveni.