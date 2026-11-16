Vlad Voiculescu îi cere Ministerului Sănătății redeschiderea platformei pentru medicamente lipsă

Publicat 16 nov. 2026, 19:38 Actualizat 16 nov. 2026, 19:51

Europarlamentarul Vlad Voiculescu îi solicită ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să redeschidă platforma online prin care pacienții puteau reclama lipsa medicamentelor din farmacii. Fostul ministru susține că instrumentul, lansat în 2016, a fost închis în 2024, în timpul mandatului lui Alexandru Rafila.

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