Avertisment grav al OMS: 39 de milioane de oameni ar putea muri până în 2050 din cauza rezistenței la antibiotice

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 nov. 2026, 15:02

Avertisment grav lansat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Rezistența la antibiotice ar putea provoca aproximativ 39 de milioane de decese până în 2050, dacă nu sunt luate măsuri urgente. Experții atrag atenția că infecțiile care nu mai răspund la tratamentele obișnuite amenință viitorul medicinei moderne. Chiar și operațiile de rutină sau nașterile ar putea deveni proceduri cu riscuri mult mai mari pentru pacienți, în condițiile în care medicamentele utilizate pentru combaterea infecțiilor își pierd eficiența.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre rezistenta antibioticealerta oms