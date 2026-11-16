Avertisment grav al OMS: 39 de milioane de oameni ar putea muri până în 2050 din cauza rezistenței la antibiotice

Avertisment grav lansat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Rezistența la antibiotice ar putea provoca aproximativ 39 de milioane de decese până în 2050, dacă nu sunt luate măsuri urgente. Experții atrag atenția că infecțiile care nu mai răspund la tratamentele obișnuite amenință viitorul medicinei moderne. Chiar și operațiile de rutină sau nașterile ar putea deveni proceduri cu riscuri mult mai mari pentru pacienți, în condițiile în care medicamentele utilizate pentru combaterea infecțiilor își pierd eficiența.
Rezistența la antibiotice amenință milioane de vieți. Avertismentul lansat de OMS
Organizația Mondială a Sănătății a avertizat luni, 16 noiembrie, că eforturile depuse la nivel mondial pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene rămân insuficiente. Deși mai multe țări au adoptat planuri pentru prevenirea infecțiilor și utilizarea corectă a antibioticelor, progresele sunt prea lente pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030.
Rezistența la antimicrobiene apare atunci când bacteriile, virusurile, ciupercile sau paraziții nu mai răspund la medicamentele folosite pentru combaterea lor. În cazul antibioticelor, bacteriile dezvoltă mecanisme care le permit să supraviețuiască tratamentelor, ceea ce face ca infecțiile să fie mai greu sau, în anumite situații, chiar imposibil de tratat.
Oficialul OMS a atras atenția că, spre deosebire de pandemia de COVID-19, care a mobilizat rapid autoritățile sanitare din întreaga lume, infecțiile rezistente la medicamente provoacă decese de ani de zile, fără ca amploarea fenomenului să fie pe deplin conștientizată.
Numai în 2021, rezistența bacteriilor la antimicrobiene a fost responsabilă direct de peste un milion de decese și a fost asociată cu aproximativ 4,7 milioane de decese la nivel mondial, conform Aljazeera.
Operațiile, nașterile și tratamentele împotriva cancerului ar putea deveni mult mai riscante
Specialiștii avertizează că pierderea eficienței antibioticelor nu afectează doar pacienții care suferă de infecții. Aceste medicamente au un rol esențial în prevenirea și tratarea complicațiilor care pot apărea în urma intervențiilor chirurgicale, a nașterilor sau a transplanturilor de organe.
În cazul pacienților oncologici, de exemplu, anumite tratamente pot slăbi sistemul imunitar, crescând riscul de infecții. Dacă bacteriile implicate nu mai răspund la antibioticele disponibile, complicațiile pot pune în pericol viața pacientului, chiar și atunci când boala pentru care acesta primește tratament poate fi ținută sub control.
Tocmai din acest motiv, cercetătorii încearcă să dezvolte noi metode de combatere a bacteriilor care nu mai răspund la antibiotice. Printre direcțiile cercetate se numără și tratamentele experimentale cu bacteriofagi, virusuri care pot ataca anumite bacterii.
Una din șase infecții bacteriene raportate la OMS este rezistentă la antibiotice
Cele mai recente date de supraveghere globală arată că, în 2023, una din șase infecții bacteriene confirmate prin analize de laborator și raportate Organizației Mondiale a Sănătății a prezentat rezistență la antibioticele utilizate pentru tratarea sa.
În paralel, o evaluare realizată în 2026 în 183 de țări arată că tot mai multe state au adoptat strategii pentru combaterea acestui fenomen. Cu toate acestea, doar 42 de țări dispun de un plan național de acțiune care beneficiază de finanțare, este pus efectiv în aplicare și este monitorizat.
Pravasha Prakash, expert în cadrul OMS, a avertizat că, deși există progrese, ritmul acestora trebuie accelerat pentru atingerea obiectivelor globale stabilite pentru 2030. Printre țintele asumate la nivel internațional se numără reducerea cu 10% a numărului de decese asociate rezistenței bacteriilor la antimicrobiene.
O altă problemă importantă rămâne accesul la analizele de laborator. Doar 36% dintre țări dispun de un laborator național de referință care poate testa rezistența tuturor bacteriilor și ciupercilor monitorizate de OMS. Fără aceste investigații, medicilor le poate fi dificil să stabilească ce microorganism a provocat infecția și ce medicament ar putea fi eficient.
OMS lansează două noi instrumente pentru depistarea infecțiilor rezistente la antibiotice
Pentru a sprijini sistemele medicale, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat lansarea a două instrumente destinate îmbunătățirii capacităților de diagnosticare.
Primul stabilește ce teste ar trebui să fie disponibile la fiecare nivel al sistemului de sănătate, de la centrele de asistență medicală primară până la spitalele de specialitate. Al doilea reunește 73 de proceduri de laborator, care acoperă întregul proces, de la recoltarea probelor până la identificarea microorganismelor și testarea sensibilității acestora la antibiotice.
Aceste măsuri ar putea ajuta medicii să identifice mai rapid cauza infecțiilor și să aleagă tratamentele potrivite, reducând astfel utilizarea inutilă sau inadecvată a antibioticelor.
Cum poate fi încetinită răspândirea bacteriilor rezistente la antibiotice
OMS atrage atenția că dezvoltarea unor medicamente noi nu ține pasul cu ritmul în care microorganismele devin rezistente la tratamentele existente. Din acest motiv, prevenirea infecțiilor și păstrarea eficienței antibioticelor disponibile sunt esențiale.
Utilizarea antibioticelor doar atunci când sunt necesare, conform indicațiilor medicului, este una dintre principalele măsuri prin care poate fi încetinită dezvoltarea rezistenței. Antibioticele nu tratează infecțiile virale, precum răceala obișnuită sau gripa, iar administrarea lor fără justificare medicală contribuie la agravarea problemei.
La nivel mondial, specialiștii recomandă și extinderea programelor de vaccinare, îmbunătățirea accesului la apă potabilă și servicii de salubritate, respectarea măsurilor de igienă și prevenirea infecțiilor în unitățile medicale.