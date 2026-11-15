Anchetă jurnalistică: Sebastian Ghiță, acuzat că e spion rus

Publicat 15 nov. 2026, 22:51 Actualizat 15 nov. 2026, 22:53 Sursă Realitatea PLUS

În documentele scurse de la Social Design Agency, Ghiță ar fi trebuit să declare public că administrația Maiei Sandu a încercat să cumpere un „blocaj” pe negativul în ceea ce privește actualul conducător al Moldovei pe resursele sale, inclusiv pe canalul Romania TV.

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