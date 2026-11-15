Anchetă jurnalistică: Sebastian Ghiță, acuzat că e spion rus

În documentele scurse de la Social Design Agency, Ghiță ar fi trebuit să declare public că administrația Maiei Sandu a încercat să cumpere un „blocaj” pe negativul în ceea ce privește actualul conducător al Moldovei pe resursele sale, inclusiv pe canalul Romania TV.
Mesaje din rețeaua Kremlinului. Referiri la Sebastian Ghiță
„Blocaj pe negativ” e jargon de PR rusesc și înseamnă să plătești ca să nu apară știri proaste despre tine. Planul era ca Ghiță să spună că Sandu ar fi încercat să împiedice difuzarea de știri negative despre ea la România TV în schimbul sumei de 150.000 de euro.
Pe scurt, s-o arate ca pe cineva care cumpără tăcerea presei.
Sebastian Ghiță, un nume care apare în ultimele luni în două dosare diferite: în documentele scurse ale propagandei Kremlinului și, acum, în ancheta privind motorina de la Oil Terminal.
Sebastian Ghiță, menționat în mesajele unui agent al Kremlinului
- Sebastian (nr. Ghiță) poate declara că administrația Maiei Sandu a încercat să cumpere un „blocaj” al materialelor negative despre actualul conducător al Moldovei pe platformele lui, inclusiv pe Romania TV. Administrația ar fi oferit 150.000 de euro. El a refuzat-o.
- Maia Sandu a încercat să cumpere loialitatea Romania TV în timpul alegerilor prezidențiale din România. Ea ar fi spus că reprezintă interesele unui „grup de oameni influenți din Europa” și a avertizat că, oricât s-ar strădui postul să-l susțină pe Călin Georgescu, decizia despre cine va conduce țara „a fost deja luată”. Până la urmă, alegerile au fost anulate, iar împotriva lui Georgescu a început urmărirea penală.
SURSA: Anchetă realizată de publicația armeană „Fact Investigation Platform” (FIP)