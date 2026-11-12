Dosarul Oil Terminal, milioane de euro, petrol rusesc și o rețea cu ramificații internaționale. Sebastian Ghiță și alte nume grele, în centrul suspiciunilor

Publicat 12 nov. 2026, 18:46 Actualizat 12 nov. 2026, 18:49

Autoritățile din România, Elveția, Serbia, Malta, Azerbaidjan și Franța desfășoară verificări într-un dosar complex privind presupuse operațiuni de contrabandă cu petrol rusesc, evaziune fiscală și spălare de bani, derulate prin intermediul unei rețele de companii cu activitate la nivel european. Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de publicația fantome.info, în centrul suspiciunilor s-ar afla un grup infracțional organizat din care ar face parte Alin Nicolae, Sebastian Ghiță, Hamza Karimov, Dan Florin Berendel și Gabriel Daraban. Investigația vizează presupusa încălcare a embargoului impus Rusiei, tranzacții de mare valoare derulate prin portul Constanța, precum și posibile operațiuni de disimulare a provenienței fondurilor, prin intermediul unor societăți din România, Elveția și Malta.

Distribuie articolul