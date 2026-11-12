Dosarul Oil Terminal, milioane de euro, petrol rusesc și o rețea cu ramificații internaționale. Sebastian Ghiță și alte nume grele, în centrul suspiciunilor

Autoritățile din România, Elveția, Serbia, Malta, Azerbaidjan și Franța desfășoară verificări într-un dosar complex privind presupuse operațiuni de contrabandă cu petrol rusesc, evaziune fiscală și spălare de bani, derulate prin intermediul unei rețele de companii cu activitate la nivel european. Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de publicația fantome.info, în centrul suspiciunilor s-ar afla un grup infracțional organizat din care ar face parte Alin Nicolae, Sebastian Ghiță, Hamza Karimov, Dan Florin Berendel și Gabriel Daraban. Investigația vizează presupusa încălcare a embargoului impus Rusiei, tranzacții de mare valoare derulate prin portul Constanța, precum și posibile operațiuni de disimulare a provenienței fondurilor, prin intermediul unor societăți din România, Elveția și Malta.
Companii din Elveția și Malta, în circuitul tranzacțiilor cu petrol rusesc prin Portul Constanța
Potrivit publicației fantome.info, suspiciunile privind presupusa rețea de comercializare a petrolului rusesc ar fi făcut obiectul unor verificări desfășurate de structurile de anchetă din mai multe state europene și din afara Uniunii Europene. Investigația vizează posibile mecanisme de eludare a sancțiunilor internaționale, operațiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, prin intermediul unor companii cu activitate în sectorul energetic.
Euronova Energies SA, parte a grupului Euronova Groupe Holding SA, este o companie elvețiană cu sediul în Geneva, specializată în tranzacționarea internațională de țiței, produse petroliere și gaze naturale. Societatea are, potrivit informațiilor disponibile, birouri în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și Novi Sad, Serbia, și este condusă oficial de Stéphane Jovanovic, în calitate de președinte.
Surse apropiate anchetei susțin că societatea ar fi avut un rol important în presupusul circuit comercial investigat și că ar exista legături indirecte între persoane din conducerea acesteia și omul de afaceri Sebastian Ghiță.
În august 2024, Oil Terminal și Euronova Energies au semnat un acord privind construirea unui nou terminal de bitum în Portul Constanța. Proiectul a intrat ulterior în etapa de selecție a constructorului, după predarea formei finale a documentației tehnice către operatorul portuar de stat.
Surse apropiate anchetei citate de jurnaliștii de la fantome.info spun că există suspiciuni că infrastructura proiectată ar fi putut fi utilizată în cadrul unui circuit de comercializare a produselor petroliere provenite din Rusia. Aceste suspiciuni urmează să fie clarificate de autorități. În același context, sunt investigate circumstanțele în care au fost obținute acordurile și avizele necesare derulării proiectului.
O altă companie menționată în informațiile legate de investigație este Alkagesta, societate internațională de tranzacționare a materiilor prime și produselor energetice, înființată în Malta în 2018. Compania este condusă de omul de afaceri azer Orkhan Rustamov și are sediul central în Sliema, Malta.
Alkagesta desfășoară activități de comercializare a petrolului, produselor siderurgice, îngrășămintelor și biocombustibililor, având o rețea internațională de birouri și reprezentanțe, inclusiv în Geneva, Londra, Istanbul, Dubai, Singapore și București.
În România, compania este prezentă prin Alkagesta Balkans SRL, societate înființată în 2021, cu sediul în București, Sectorul 1, având ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al combustibililor.
Surse apropiate investigației susțin că Hamza Karimov ar fi avut un rol în coordonarea activităților subsidiarei din România și ar fi reprezentat o verigă importantă în relațiile comerciale investigate. Totodată, sunt invocate presupuse legături între acesta și conducerea grupului Alkagesta. Aceste informații necesită confirmare oficială.
În spațiul public au apărut anterior relatări jurnalistice privind presupuse fluxuri de petrol rusesc asociate unor operațiuni comerciale ale Alkagesta, inclusiv transporturi cu petrolierul Blue Rose pe rute care ar fi inclus Turcia, Malta și Novorossiysk. Compania a susținut că își desfășoară activitatea cu respectarea reglementărilor internaționale și a sancțiunilor aplicabile.
Suspiciuni privind spălarea banilor și posibile conexiuni în instituțiile statului
Conform fantome.info, Oil Terminal și Jetfly Hub ar fi reprezentat două dintre societățile utilizate în presupusul circuit de comercializare și procesare a produselor petroliere, în timp ce alte firme ar fi fost implicate în operațiunile succesive de revânzare a combustibililor.
Anchetatorii ar verifica, de asemenea, suspiciuni privind introducerea în circuitul comercial a unor produse petroliere de calitate inferioară, provenite din Irak.
Aceleași surse indică faptul că persoanele investigate ar fi beneficiat de sprijinul unor factori de decizie din structurile statului român. În acest context sunt vehiculate posibile conexiuni cu politicieni, ofițeri, consilieri prezidențiali și reprezentanți ai unor instituții publice. Aceste presupuse legături fac obiectul verificărilor și nu au fost confirmate oficial.
O altă componentă importantă a investigației vizează traseul banilor obținuți din presupusele operațiuni ilegale. Potrivit informațiilor preliminare, zeci de milioane de euro ar fi fost transferate prin intermediul mai multor societăți comerciale controlate sau administrate de persoane apropiate celor vizați.
Printre domeniile economice în care ar fi fost direcționate aceste fonduri se numără construcțiile, IT-ul și transporturile, existând suspiciuni că anumite tranzacții ar fi avut ca scop disimularea provenienței banilor.
Percheziții DIICOT într-un dosar cu ramificații internaționale și suspiciuni de corupție
Joi, 12 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au declanșat o amplă operațiune în acest dosar, efectuând percheziții la zeci de adrese. Activitățile vizează documente, tranzacții și relații comerciale ale persoanelor și companiilor suspectate de implicare în presupusa rețea.
După analizarea documentelor și a probelor ridicate în urma perchezițiilor, procurorii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane și societăți comerciale în mecanismul investigat și să ofere clarificări cu privire la amploarea operațiunilor.
Ancheta ar putea viza oameni de afaceri și companii din România, Azerbaidjan, Serbia, Franța și Elveția, precum și posibile conexiuni cu persoane aflate în funcții de conducere în instituțiile statului român, potrivit fantome.info.