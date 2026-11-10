S-a dat drept magistrat și a încasat 50.000 de euro promițând rezolvarea unor dosare penale

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 nov. 2026, 11:57

A promis că poate influența procurori și judecători pentru a obține soluții favorabile în dosare penale și ar fi încasat nu mai puțin de 50.000 de euro pentru aceste „servicii”. Un bărbat de 34 de ani, din localitatea Monariu, Bistrița-Năsăud, a fost reținut de polițiști după ce s-ar fi dat drept magistrat și ar fi înșelat două persoane.

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