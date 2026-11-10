S-a dat drept magistrat și a încasat 50.000 de euro promițând rezolvarea unor dosare penale

A promis că poate influența procurori și judecători pentru a obține soluții favorabile în dosare penale și ar fi încasat nu mai puțin de 50.000 de euro pentru aceste „servicii”. Un bărbat de 34 de ani, din localitatea Monariu, Bistrița-Năsăud, a fost reținut de polițiști după ce s-ar fi dat drept magistrat și ar fi înșelat două persoane.
Falsul magistrat ar fi încasat 50.000 de euro pentru intervenții în dosare penale
Polițiștii din Bistrița-Năsăud au organizat o acțiune de prindere în flagrant și au reținut un bărbat de 34 de ani, din localitatea Monariu, suspectat că s-a dat drept magistrat pentru a obține bani de la două persoane. Acesta ar fi pretins că are influență asupra unor procurori și judecători și ar fi cerut aproximativ 50.000 de euro în schimbul unor presupuse intervenții pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, bărbatul este cercetat pentru trafic de influență, cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Ancheta, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, a scos la iveală modul în care suspectul ar fi reușit să câștige încrederea celor două persoane.
Cum ar fi convins două persoane că poate influența dosare penale
Potrivit anchetatorilor, bărbatul pretindea că este magistrat în cadrul unei unități de parchet din județul Bistrița-Năsăud. Folosindu-se de această identitate falsă, le-ar fi spus celor două persoane că poate interveni pe lângă alți procurori și judecători pentru a obține rezolvarea favorabilă a cauzelor penale în care erau implicate.
Pentru aceste presupuse servicii, bărbatul ar fi solicitat și primit, în mai multe tranșe, aproximativ 50.000 de euro.
Anchetatorii susțin că suspectul ar fi folosit inclusiv documente oficiale falsificate pentru a-și susține povestea și pentru a le convinge pe cele două persoane că intervențiile promise au avut rezultatul dorit.
„Totodată, pentru a conferi credibilitate și pentru a menține persoanele implicate în eroare, bărbatul de 34 de ani ar fi falsificat și utilizat mai multe înscrisuri oficiale, aparent emise de unități de parchet, instanțe judecătorești și structuri ale Poliției Române, prin care ar fi atestat în mod nereal soluționarea favorabilă a unor cauze penale”, au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.
Falsul magistrat, prins în flagrant cu 2.000 de euro
Polițiștii au organizat o acțiune de prindere în flagrant, în urma căreia bărbatul a fost interceptat. Asupra acestuia au fost găsiți 2.000 de euro, bani pe care i-ar fi primit recent de la una dintre persoanele vătămate, precum și 1.700 de lei.
Anchetatorii au efectuat și o percheziție domiciliară, unde au descoperit alte 10.000 de euro, mai multe documente falsificate, despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite în activitatea infracțională, și 15 telefoane mobile.
Bunurile și documentele descoperite, precum și un autoturism, au fost ridicate de anchetatori în vederea continuării cercetărilor.
Bărbatul de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.