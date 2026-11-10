Dosarul morților suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon: patru medici și două asistente, trimiși în judecată pentru omor calificat
Spitalul Sf. Pantelimon/ Arhivă foto
Patru medici și două asistente de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București au fost trimiși în judecată în dosarul morților suspecte de la ATI. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi redus intenționat tratamentul unor pacienți aflați în stare gravă, cu scopul de a le grăbi moartea, pe motiv că nu ar mai fi avut șanse de supraviețuire. În dosar sunt investigate patru decese, o tentativă de omor și mai multe fapte de fals și mărturie mincinoasă.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat marți, 10 noiembrie, într-un comunicat trimiterea în judecată a celor șase inculpați din dosarul morților suspecte de la Spitalul "Sf. Pantelimon", pentru infracțiuni extrem de grave, și anume omor calificat, tentativă de omor calificat, încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni, mărturie mincinoasă, fals intelectual și instigare la fals intelectual.
Potrivit rechizitoriului, faptele cercetate s-ar fi petrecut în perioada mai 2023 – aprilie 2024, când mai multor pacienți internați în Secția ATI a spitalului bucureștean ” le-a fost redus „deliberat și fără justificare medicală tratamentul de susținere a funcțiilor vitale, în scopul grăbirii decesului”.
Anchetatorii susțin că personalul medical implicat ar fi acționat în mod repetat, selectând pacienții despre care considera, fără o evaluare medicală obiectivă și fără respectarea unei proceduri legale, că nu mai au șanse de supraviețuire.
Cum ar fi fost grăbit decesul pacienților internați la ATI
Conform procurorilor, medicii acuzați ar fi conceput și aplicat un mecanism prin care decideau în mod subiectiv asupra pacienților cărora urma să le fie redus suportul vital.
În comunicatul Parchetului se arată că inculpații și-ar fi atribuit „puterea de a decide, în locul evoluției naturale a bolii și independent de orice indicație medicală reală, care dintre pacienții aflați în îngrijirea lor va trăi și care va muri”.
Potrivit anchetatorilor, cea de-a treia modalitate de acțiune a constat în neresuscitarea pacienţilor astfel selectaţi, în momentul instalării stopului cardio-respirator, în pofida obligaţiei legale de a interveni, inculpaţii lăsând decesul să survină în mod deliberat, deşi aveau, pe tot parcursul procesului fiziologic care preceda decesul, posibilitatea reală de a interveni şi de a salva viaţa pacientului.
Procurorii susțin că aceste acțiuni ar fi fost realizate alternativ sau cumulativ, în funcție de situația fiecărui pacient.
Metoda prin care ar fi fost ascunsă reducerea tratamentului
Un alt aspect important al anchetei îl reprezintă, spun procurorii, presupusa falsificare a documentelor medicale, prin consemnarea unor valori care nu ar fi reflectat tratamentul administrat în realitate.
Potrivit procurorilor, în foile de observație ale pacienților ar fi fost trecute valori ale ratei de administrare a noradrenalinei sau ale altor parametri vitali care nu corespundeau situației reale.
Anchetatorii descriu și o practică denumită de personalul medical „nora pentru vizită”. Aceasta ar fi constat în creșterea temporară a dozei de noradrenalină la o valoare aparent normală, exclusiv în timpul vizitelor aparținătorilor, pentru ca aceștia să nu observe reducerea sau întreruperea tratamentului. După plecarea familiei, rata de administrare ar fi fost însă din nou redusă la valori minimale.
Procurorii consideră că această practică ar fi avut rolul de a ascunde situația reală a pacienților și de a împiedica descoperirea presupuselor fapte.
Patru pacienți ar fi murit, iar un al cincilea ar fi fost victima unei tentative de omor
În urma cercetărilor, procurorii au stabilit că, prin activitățile descrise în rechizitoriu, ar fi fost provocată moartea a patru pacienți. De asemenea, anchetatorii susțin că s-ar fi încercat uciderea unui al cincilea pacient. În cazul unui al șaselea pacient, unul dintre medici ar fi dat indicații pentru reducerea dozei de noradrenalină, însă acestea nu ar fi fost puse în aplicare.
Pentru documentarea cazului, ancheta a inclus un probatoriu complex, care a presupus:
cercetări la fața locului;
ridicarea și analizarea datelor informatice stocate de dispozitivele medicale;
audierea mai multor persoane;
expertize medico-legale;
o exhumare;
percheziții domiciliare și informatice.
Acuzațiile asuse medicilor și asistentelor de la Pantelimon
Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cei șase inculpați au fost trimiși în judecată pentru fapte diferite, în funcție de presupusa implicare a fiecăruia.
Prima inculpată, medic ATI, este acuzată de patru infracțiuni de omor calificat, instigare la fals intelectual și fals intelectual. Cele patru decese vizate sunt cele ale unei paciente din mai 2023, ale doi pacienți din 4 aprilie 2024 și ale unei paciente din 7 aprilie 2024.
A doua inculpată, medic ATI, este acuzată de două infracțiuni de omor calificat, presupus comise împreună cu prima inculpată, în cazul a doi pacienți decedați la 4 aprilie 2024. Aceasta este acuzată și de instigare la fals intelectual.
Al treilea inculpat, medic ATI, a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat, faptă care ar fi fost comisă la 13 aprilie 2023.
A patra inculpată, medic ATI, este acuzată că ar fi încercat să determine săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Potrivit anchetatorilor, în martie 2022, aceasta ar fi transmis unei asistente indicații pentru reducerea suportului vasopresor, consemnarea unui tratament diferit în foaia de observație și neresuscitarea pacientului.
Cele două asistente medicale au fost trimise în judecată pentru mărturie mincinoasă, fiind acuzate că ar fi făcut declarații necorespunzătoare adevărului în fața anchetatorilor. Una dintre ele este acuzată și de fals intelectual.
Ancheta în dosarul morților suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon
Cercetările în dosarul morților suspecte de la Spitalul „Sf. Pantelimon” au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri.
Trimiterea în judecată marchează o nouă etapă a dosarului, urmând ca instanța să analizeze probele administrate de procurori și să se pronunțe asupra acuzațiilor formulate împotriva celor șase inculpați.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.
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