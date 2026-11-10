Dosarul morților suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon: patru medici și două asistente, trimiși în judecată pentru omor calificat

Publicat 10 nov. 2026, 11:42 Actualizat 10 nov. 2026, 12:03

Patru medici și două asistente de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București au fost trimiși în judecată în dosarul morților suspecte de la ATI. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi redus intenționat tratamentul unor pacienți aflați în stare gravă, cu scopul de a le grăbi moartea, pe motiv că nu ar mai fi avut șanse de supraviețuire. În dosar sunt investigate patru decese, o tentativă de omor și mai multe fapte de fals și mărturie mincinoasă.

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