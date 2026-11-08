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Sanatate· 2 min citire
Doliu la Institutul Clinic Fundeni. A murit chirurgul Mihnea Ionescu, autorul unor premiere medicale
Mihnea Ionescu/ Captură foto umfcd.ro
Medicul chirurg Mihnea Ionescu, de la Institutul Clinic Fundeni, a murit la vârsta de 73 de ani, după o lungă suferință. Cunoscut pentru contribuțiile importante la dezvoltarea chirurgiei generale din România, medicul și-a legat numele de mai multe premiere medicale naționale și internaționale, printre care introducerea proctocolectomiei totale restaurative și a pancreatectomiei centrale.
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