Realitatea.NET
Sanatate· 2 min citire

Doliu la Institutul Clinic Fundeni. A murit chirurgul Mihnea Ionescu, autorul unor premiere medicale

Mihnea Ionescu/ Captură foto umfcd.ro

Mihnea Ionescu/ Captură foto umfcd.ro

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 20:32

Medicul chirurg Mihnea Ionescu, de la Institutul Clinic Fundeni, a murit la vârsta de 73 de ani, după o lungă suferință. Cunoscut pentru contribuțiile importante la dezvoltarea chirurgiei generale din România, medicul și-a legat numele de mai multe premiere medicale naționale și internaționale, printre care introducerea proctocolectomiei totale restaurative și a pancreatectomiei centrale.

Anunțul decesului a fost făcut duminică, 8 noiembrie, de medicul Irinel Popescu, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Acesta a vorbit despre activitatea profesională a lui Mihnea Ionescu, pe care l-a descris drept un chirurg excepțional și un colaborator apropiat.

A trecut la cele veșnice, după o lungă suferință, conf. dr. Mihnea Ionescu. Format în școala de la Institutul Clinic Fundeni (Prof. dr. Dan Setalcec, Prof. dr. Mihai Stăncescu), conf. dr. Mihnea Ionescu a fost un excepțional chirurg, cu realizări în multe domenii ale chirurgiei generale.

A introdus în România proctocolectomia totală restaurativă și pancreatectomia centrală, două procedee dificile, de care și-a legat numele. A efectuat cu succes mii de operații pentru tumori de esofag, stomac, ficat, pancreas, colon și rect, cancere genitale etc. În perioada de pionierat a transplantului hepatic a participat la intervențiile chirurgicale și s-a implicat în organizarea programului de transplant,

a transmis Irinel Popescu în mesajul de pe Facebook.

Potrivit acestuia, Mihnea Ionescu a format numeroși chirurgi care activează în prezent în spitale din România și din străinătate.

Pentru mine a fost cel mai apropiat colaborator, un profesionist desăvârșit, un om de mare caracter și un prieten apropiat, cu care puteai schimba oricând o părere și de la care puteai să ceri oricând un sfat. Rămas bun, prieten drag! Drum lin spre lumină și Dumnezeu să te odihnească în pace!,

a mai scris medicul Irinel Popescu.

Cine a fost medicul Mihnea Ionescu și ce realizări importante a avut

Un mesaj de condoleanțe a fost transmis și de colectivul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni, care a evidențiat contribuțiile medicului la dezvoltarea chirurgiei pancreatice, esofagiene și colorectale.

Potrivit mesajului publicat pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Mihnea Ionescu a realizat mai multe premiere la nivel național, printre care proctocolectomia totală restaurativă în rectocolita ulcero-hemoragică și în polipoza adenomatoasă rectocolonică familială, precum și pancreatectomia centrală pentru afecțiuni pancreatice benigne și cu potențial scăzut de malignitate.

De asemenea, medicul este autorul primei pancreatectomii centrale pentru pancreatoblastom realizate la nivel mondial. Pacienta, care era adolescentă în momentul intervenției, este în viață și în prezent, la mulți ani după operație.

Conf. dr. Mihnea Ionescu rămâne o personalitate marcantă a Institutului Clinic Fundeni, cu numeroase contribuții la dezvoltarea chirurgiei atât în cadrul clinicii noastre, cât și la nivel național, în special în domeniul chirurgiei pancreatice, esofagiene și colorectale,

se arată în mesajul transmis de colectivul medical.

A format generații întregi de chirurgi la Institutul Clinic Fundeni

Reprezentanții Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic au amintit și implicarea lui Mihnea Ionescu în primele intervenții de transplant hepatic și în organizarea programului de transplant din România, în perioada de început a acestuia.

Medicul este descris drept un chirurg cu o experiență remarcabilă, un mentor pentru generații întregi de specialiști și un profesionist care a contribuit decisiv la dezvoltarea centrului de la Institutul Clinic Fundeni.

Dincolo de miile de intervenții chirurgicale, multe dintre ele premiere la nivelul Institutului și la nivel național, rămâne amintirea unui chirurg cu un talent fără egal, a unui mentor de excepție și a unui șef de secție admirat și respectat.

A contribuit decisiv la dezvoltarea Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni și a format generații întregi de chirurgi care practică astăzi cu succes în Institutul Clinic Fundeni, dar și în alte clinici din țară și din străinătate.

Ne vom aminti întotdeauna de doctorul Mihnea Ionescu ca de un om generos, corect și dedicat în totalitate profesiei pe care a practicat-o cu succes de-a lungul multor ani. Mulțumim conf. dr. Mihnea Ionescu pentru că a existat în viața noastră!,

mai spun reprezentanții centrului.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe