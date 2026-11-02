Efectele temperaturilor scăzute asupra organismului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 nov. 2026, 11:43

Temperaturile reduse provoacă modificări ale circulației și ale mecanismelor prin care corpul își păstrează căldura. Expunerea prelungită, mai ales în condiții de umezeală și vânt, poate depăși capacitatea organismului de adaptare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sanador