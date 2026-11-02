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Efectele temperaturilor scăzute asupra organismului

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 nov. 2026, 11:43

Temperaturile reduse provoacă modificări ale circulației și ale mecanismelor prin care corpul își păstrează căldura. Expunerea prelungită, mai ales în condiții de umezeală și vânt, poate depăși capacitatea organismului de adaptare.

Expunerea la frig determină îngustarea vaselor de sânge de la nivelul pielii și extremităților, pentru reducerea pierderilor de căldură. Inițial apar senzația de frig și tremuratul, dar în condiții severe pot apărea hipotermia și degerăturile. Hipotermia afectează întregul organism și poate provoca tulburări de coordonare, somnolență și confuzie. Degerăturile produc leziuni locale, mai ales la nivelul degetelor, urechilor și nasului, prin afectarea țesuturilor expuse.

Prevenția presupune îmbrăcăminte adecvată, în mai multe straturi, protejarea extremităților și evitarea menținerii hainelor umede. Dacă apar amorțeli persistente, modificări importante ale culorii pielii, confuzie sau somnolență accentuată, persoana trebuie adusă într-un spațiu încălzit și evaluată medical. Zonele afectate de degerături nu trebuie frecate sau încălzite direct cu surse fierbinți.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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