Alertă la bordul unui avion Wizz Air: cursa Oradea-Bergamo a aterizat de urgență la Budapesta - VIDEO

Publicat 30 oct. 2026, 22:15 Actualizat 30 oct. 2026, 22:37

Momente tensionate pentru pasagerii unei curse Wizz Air care a decolat vineri seară din Oradea cu destinația Bergamo. La scurt timp după ce s-a ridicat de la sol, aeronava a fost nevoită să își schimbe traseul și să aterizeze la Budapesta, după apariția unor probleme tehnice semnalate în timpul zborului. Pasagerii au fost debarcați și informați că își vor continua călătoria cu o altă aeronavă.

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