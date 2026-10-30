Alertă la bordul unui avion Wizz Air: cursa Oradea-Bergamo a aterizat de urgență la Budapesta - VIDEO

Momente tensionate pentru pasagerii unei curse Wizz Air care a decolat vineri seară din Oradea cu destinația Bergamo. La scurt timp după ce s-a ridicat de la sol, aeronava a fost nevoită să își schimbe traseul și să aterizeze la Budapesta, după apariția unor probleme tehnice semnalate în timpul zborului. Pasagerii au fost debarcați și informați că își vor continua călătoria cu o altă aeronavă.
Incidentul a avut loc pe zborul W4 7692, programat să plece de pe Aeroportul Oradea VINERI, 30 OCTOMBRIE 2026, la ora 19:35. Deși aeronava a decolat cu întârziere, la ora 20:16, aceasta nu și-a continuat drumul spre Italia, fiind redirecționată către capitala Ungariei, potrivit e-Bihoreanul.
Pasagerii au aflat în zbor că avionul nu mai poate ajunge la Bergamo
Potrivit unui pasager aflat la bord, echipajul a anunțat că aeronava nu își poate continua zborul spre destinația finală și că este necesară o aterizare la Budapesta.
Acesta a relatat pentru publicația citată că în timpul zborului nu au existat turbulențe sau alte incidente vizibile și că pasagerilor nu li s-au oferit detalii despre natura defecțiunii.
Avionul a ajuns pe aeroportul din Budapesta în jurul orei 20:40. La scurt timp după aterizare, pasagerii au fost debarcați și transportați cu autobuze către zona de tranzit.
Pilotul le-a cerut călătorilor să nu părăsească perimetrul indicat pentru a putea fi îmbarcați rapid într-o altă aeronavă.
Wizz Air a reprogramat zborul către Bergamo
Între timp, compania aeriană a transmis notificări prin SMS și e-mail, anunțând că zborul W4 7692 urma să fie reluat de la Budapesta către Bergamo. Potrivit informării, noua oră de decolare a fost stabilită pentru 22:25, iar sosirea în Italia era estimată pentru ora locală 23:45.
Până la momentul difuzării știrii, Wizz Air nu a comunicat oficial care au fost problemele tehnice care au determinat devierea aeronavei.