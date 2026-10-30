România, campioana scumpirilor la energie, în UE. Creștere de 52% în doar o jumătate de an!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 16:37

Românii s-au „curentat” de la factura la energie electrică, în prima jumătate din 2026. Conform datelor de la Eurostat, prețurile au înregistrat o creștere de 52% în primele 6 luni ale acestui an. Evoluție în contrast cu restul statelor membre UE, unde energia și gazele au înregistrat scăderi de tarife.

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