Incendiu într-un apartament din Arad: un bărbat a fost găsit în locuință și transportat pentru îngrijiri medicale

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 21:24

Un incendiu a izbucnit joi seară într-un apartament din Arad. La sosirea pompierilor, în interiorul locuinței a fost găsit un bărbat care ar fi fost intoxicat cu fum, acesta fiind preluat de echipajele medicale.

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