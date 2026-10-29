Incendiu într-un apartament din Arad: un bărbat a fost găsit în locuință și transportat pentru îngrijiri medicale

Un incendiu a izbucnit joi seară într-un apartament din Arad. La sosirea pompierilor, în interiorul locuinței a fost găsit un bărbat care ar fi fost intoxicat cu fum, acesta fiind preluat de echipajele medicale.
Victima, care ar fi inhalat fum, a fost scoasă din locuință în viață și predată echipajului medical. Alte cinci persoane au reușit să iasă singure din bloc.
Incendiul a izbucnit joi seară, 29 octombrie, într-un apartament aflat la parterul unui imobil de pe strada Școlii din Arad. La sosirea pompierilor, focul cuprinsese bucătăria locuinței.
În timpul intervenției, salvatorii au verificat apartamentul și au descoperit un bărbat care avea nevoie de ajutor. Acesta a fost scos din clădire cu semne vitale și predat personalului medical, existând suspiciunea unei intoxicații cu fum.
Pompierii au reușit să limiteze incendiul, împiedicând extinderea flăcărilor către alte zone ale locuinței sau ale imobilului.
Totodată, cinci persoane din bloc s-au evacuat fără ajutorul echipelor de intervenție. Potrivit informațiilor disponibile, acestea au părăsit clădirea pe cont propriu.
Până în acest moment, nu au fost făcute publice detalii suplimentare privind starea bărbatului sau împrejurările în care a izbucnit incendiul.