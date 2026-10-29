Anchetă uriașă după o nuntă în Sibiu! Mirele ar fi ascuns camere video în dormitoarele invitaților pentru a-i filma în momente intime

O nuntă organizată într-o cabană din județul Sibiu a ajuns în atenția polițiștilor, după ce invitații ar fi descoperit camere video și audio ascunse în prizele din dormitoare și din baie. Mirele este suspectat că ar fi instalat dispozitivele pentru a înregistra momentele intime ale prietenilor săi. Atât el, cât și soția sa sunt cercetați într-un dosar de violare a vieții private, iar anchetatorii au ridicat mai multe telefoane și laptopuri în urma perchezițiilor.
Camere ascunse în dormitoarele invitaților, la o nuntă din Sibiu
Un eveniment care trebuia să fie o sărbătoare alături de prieteni s-a transformat într-un scandal de proporții. Aproximativ 30 de persoane au fost invitate la o cabană de pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, pentru a participa la nunta unui cuplu care avea o relație de zece ani.
Petrecerea s-a încheiat însă cu o anchetă penală, după ce mai mulți invitați ar fi descoperit dispozitive de înregistrare ascunse în camerele în care erau cazați.
Printre cei prezenți s-au numărat Felicia Kopan și soțul său. Cei doi au povestit că au fost repartizați într-un dormitor, fără să bănuiască faptul că încăperea ar putea fi supravegheată.
Suspiciunile au apărut în momentul în care soțul femeii a observat un dispozitiv neobișnuit montat într-o priză aflată în apropierea patului.
Dispozitive video și audio, montate în prize
Potrivit relatării făcute de Felicia Kopan, primul aparat descoperit era încorporat într-o priză dublă și putea înregistra atât imagini, cât și sunete. Dispozitivul ar fi fost amplasat astfel încât să surprindă ceea ce se întâmpla în pat.
Situația ar fi fost și mai gravă după ce cei doi au observat că un alt dispozitiv era instalat într-o priză din baie, orientat către zona dușului.
De asemenea, un al treilea aparat ar fi fost găsit într-o altă cameră, în care erau cazate două tinere.
Descoperirea i-a șocat pe invitați, care nu se așteptau ca spațiile în care ar fi trebuit să beneficieze de intimitate să fie monitorizate fără știrea lor.
Invitații i-ar fi înmânat cardurile de memorie chiar mirelui
După ce au descoperit dispozitivele, Felicia și soțul său susțin că au decis să îi dea cardurile de memorie chiar mirelui, fără să știe inițial că acesta ar fi persoana care le-ar fi instalat.
Ulterior, potrivit declarațiilor femeii, cardurile ar fi fost distruse.
Cei doi au mers la poliție și au prezentat informațiile și dovezile pe care le aveau. După ce ar fi aflat că invitații au sesizat autoritățile, mirele ar fi recunoscut că el ar fi montat camerele ascunse.
Felicia Kopan a povestit că explicația pe care ar fi primit-o privind scopul înregistrărilor a fost una extrem de tulburătoare: obținerea unor imagini pentru satisfacerea propriilor dorințe sexuale.
Dezvăluirile au ridicat semne de întrebare cu privire la posibila existență a unor înregistrări realizate fără consimțământul persoanelor filmate.
Soția mirelui, suspectată și ea în dosarul penal
Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, lucrează în domeniul IT, ca programator. Conform informațiilor prezentate, proaspăta sa soție ar fi aflat despre existența camerelor de la acesta, după ce prietenii care descoperiseră dispozitivele i-ar fi cerut să își asume responsabilitatea.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă femeia a cunoscut planul dinainte, dacă a participat în vreun fel la instalarea aparatelor sau dacă a avut vreo implicare în realizarea ori gestionarea înregistrărilor.
În acest moment, atât mirele, cât și soția sa au calitatea de suspecți în dosarul penal privind violarea vieții private. Această calitate procesuală nu reprezintă o condamnare, iar responsabilitatea fiecăruia urmează să fie stabilită în cadrul anchetei.
Percheziții în locuința mirilor. Ce au ridicat polițiștii
Polițiștii au efectuat percheziții la locuința celor doi, situată într-o localitate din apropierea municipiului Sibiu.
În timpul operațiunii, anchetatorii au ridicat mai multe medii de stocare a datelor, printre care șase telefoane mobile și patru laptopuri. Dispozitivele urmează să fie analizate informatic pentru a se stabili dacă acestea conțin înregistrări realizate în cabană sau alte materiale relevante pentru dosar.
Investigatorii încearcă să afle câte persoane ar fi putut fi filmate, dacă au existat și alte camere ascunse și dacă imaginile au fost păstrate ori transmise către alte persoane.
O altă întrebare importantă este dacă presupusele înregistrări s-au limitat la evenimentul de pe Valea Avrigului sau dacă ar putea exista și alte situații similare.
Ce pedeapsă riscă persoanele cercetate
Dosarul vizează infracțiunea de violare a vieții private, în contextul suspiciunilor că invitații ar fi fost filmați în spații în care se așteptau să beneficieze de intimitate.
Potrivit informațiilor prezentate în cazul anchetat, infracțiunea poate fi sancționată cu până la cinci ani de închisoare, în condițiile prevăzute de lege pentru fapta reținută.
Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile trebuie să stabilească exact circumstanțele în care au fost montate dispozitivele, conținutul eventualelor înregistrări și rolul fiecărei persoane implicate.