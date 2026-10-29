Anchetă uriașă după o nuntă în Sibiu! Mirele ar fi ascuns camere video în dormitoarele invitaților pentru a-i filma în momente intime

Publicat 29 oct. 2026, 17:07 Actualizat 29 oct. 2026, 17:18

O nuntă organizată într-o cabană din județul Sibiu a ajuns în atenția polițiștilor, după ce invitații ar fi descoperit camere video și audio ascunse în prizele din dormitoare și din baie. Mirele este suspectat că ar fi instalat dispozitivele pentru a înregistra momentele intime ale prietenilor săi. Atât el, cât și soția sa sunt cercetați într-un dosar de violare a vieții private, iar anchetatorii au ridicat mai multe telefoane și laptopuri în urma perchezițiilor.

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