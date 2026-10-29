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Medici care fac minuni· 1 min citire

Semnele care pot indica o urgență neurologică majoră

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Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 oct. 2026, 10:16

Accidentul vascular cerebral se poate manifesta brusc, prin semne precum asimetria feței, slăbiciunea sau amorțeala unui braț ori a unui picior, dificultăți de vorbire, tulburări de vedere sau pierderea echilibrului. Recunoașterea acestor manifestări este esențială, deoarece accidentul vascular cerebral poate produce leziuni neurologice severe, iar întârzierea tratamentului poate reduce șansele de recuperare.

În astfel de situații, fiecare minut contează. Accesarea imediată a sistemului de urgență permite transportul rapid la spital, unde medicii pot stabili diagnosticul și pot iniția tratamentul corespunzător. În cazul accidentului vascular cerebral ischemic, tratamente precum tromboliza sau trombectomia mecanică pot restabili circulația sângelui la nivelul creierului și pot limita afectarea neurologică. Este important ca ajutorul medical să fie solicitat imediat, chiar dacă simptomele se ameliorează sau dispar după câteva minute.

Aflați mai mult despre semnele accidentului vascular cerebral și despre importanța intervenției medicale rapide de la Dr. Cristian Pandrea, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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