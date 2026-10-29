Semnele care pot indica o urgență neurologică majoră

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 oct. 2026, 10:16

Accidentul vascular cerebral se poate manifesta brusc, prin semne precum asimetria feței, slăbiciunea sau amorțeala unui braț ori a unui picior, dificultăți de vorbire, tulburări de vedere sau pierderea echilibrului. Recunoașterea acestor manifestări este esențială, deoarece accidentul vascular cerebral poate produce leziuni neurologice severe, iar întârzierea tratamentului poate reduce șansele de recuperare.

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