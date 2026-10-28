Alexandru Toader atacă decizia de arestare preventivă. Contestația se judecă pe 3 noiembrie

Publicat 28 oct. 2026, 16:46 Actualizat 28 oct. 2026, 16:50

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat decizia de arestare preventivă în dosarul în care este acuzat de viol. Contestația va fi judecată pe 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

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