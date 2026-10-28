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Justitie· 2 min citire

Alexandru Toader atacă decizia de arestare preventivă. Contestația se judecă pe 3 noiembrie

Alexandru Toader alături de tatăl său, Alexandru / FOTO: Arhivă personală

Alexandru Toader alături de tatăl său, Alexandru / FOTO: Arhivă personală

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Scris deDana Bărăgan
Publicat28 oct. 2026, 16:46
Actualizat28 oct. 2026, 16:50

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat decizia de arestare preventivă în dosarul în care este acuzat de viol. Contestația va fi judecată pe 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat decizia judecătorilor de a-l aresta preventiv în dosarul în care este acuzat de viol, procesul fiind stabilit pentru data de 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Percheziții la cabinetul notarial: ce vor să afle procurorii

Între timp, în dosar au avut loc noi percheziții. Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader a fost scos în cătușe din arestul Inspectoratului de Poliție al județului (IPJ) Iași și escortat la cabinetul său notarial, unde anchetatorii au efectuat verificări și au ridicat probe, potrivit Dezvaluirea.ro. În paralel, o altă echipă de anchetatori a descins la biroul din cadrul universității pe care Alexandru Toader îl folosea împreună cu tatăl său.

Potrivit sursei citate, prezența sa la descinderi a avut rolul de a facilita identificarea unor documente și bunuri de interes pentru anchetă, potrivit procedurilor judiciare aplicate în astfel de cazuri.

Detalii șocante din dosar: ce au povestit victimele agresate

Procurorii anchetează șapte plângeri de viol. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS, tinerele au fost constrânse să întrețină relații sexuale cu Alexandru Toader. În referatul anchetatorilor sunt descrise detalii cutremurătoare despre faptele reclamate de studente.

Fetele spun că ar fi fost manipulate psihologic și amenințate că nu vor trece examenele dacă refuză avansurile.

A fost ca o chestiune naturală. Adică el s-a apropiat, mi-a spus foarte clar că: «Păi, că asta e soluția. Ce tot o faci atât rapid? Dacă faci un pic de sex, e clar că emoțiile tale o să scadă»

a povestit una dintre studentele abuzate.

O altă tânără a mărturisit:

Când am intrat în birou, am auzit cum a încuiat ușa, dar am crezut că poate sunt eu paranoică, în momentul în care mi-a zis că: «Na, și cum vrei să rezolvăm?». Am zis că: «Nu știu, presupun că o să-mi dați o altă lucrare», și mi-a zis că nu crede că putem să dăm o altă lucrare, hai să vedem că rezolvăm altfel.

Mi s-a părut dubios când a zis: „Tu n-ai nevoie de terapie, la vârsta ta, lucrurile se rezolva altfel”. Atunci m-am prins

spune tânăra.

Alexandru Toader este acuzat de viol și agresiune sexuală

Pe 24 octombrie, Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este cercetat pentru presupuse infracțiuni de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Cadrul didactic de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - în prezent suspendat - ar fi profitat de poziția sa pentru a le solicita favoruri sexuale unor studente, în schimbul promovării examenelor. Tatăl său a reacționat public, susținând că dosarul reprezintă un atac la adresa sa.

Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

a scris Tudorel Toader pe o rețea de socializare.
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