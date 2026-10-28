Alexandru Toader atacă decizia de arestare preventivă. Contestația se judecă pe 3 noiembrie

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat decizia de arestare preventivă în dosarul în care este acuzat de viol. Contestația va fi judecată pe 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat decizia judecătorilor de a-l aresta preventiv în dosarul în care este acuzat de viol, procesul fiind stabilit pentru data de 3 noiembrie, la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Percheziții la cabinetul notarial: ce vor să afle procurorii
Între timp, în dosar au avut loc noi percheziții. Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader a fost scos în cătușe din arestul Inspectoratului de Poliție al județului (IPJ) Iași și escortat la cabinetul său notarial, unde anchetatorii au efectuat verificări și au ridicat probe, potrivit Dezvaluirea.ro. În paralel, o altă echipă de anchetatori a descins la biroul din cadrul universității pe care Alexandru Toader îl folosea împreună cu tatăl său.
Potrivit sursei citate, prezența sa la descinderi a avut rolul de a facilita identificarea unor documente și bunuri de interes pentru anchetă, potrivit procedurilor judiciare aplicate în astfel de cazuri.
Detalii șocante din dosar: ce au povestit victimele agresate
Procurorii anchetează șapte plângeri de viol. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS, tinerele au fost constrânse să întrețină relații sexuale cu Alexandru Toader. În referatul anchetatorilor sunt descrise detalii cutremurătoare despre faptele reclamate de studente.
Fetele spun că ar fi fost manipulate psihologic și amenințate că nu vor trece examenele dacă refuză avansurile.
O altă tânără a mărturisit:
Alexandru Toader este acuzat de viol și agresiune sexuală
Pe 24 octombrie, Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este cercetat pentru presupuse infracțiuni de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.
Cadrul didactic de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - în prezent suspendat - ar fi profitat de poziția sa pentru a le solicita favoruri sexuale unor studente, în schimbul promovării examenelor. Tatăl său a reacționat public, susținând că dosarul reprezintă un atac la adresa sa.