Dosarul Bogos ajunge în instanță. Primul termen se judecă la Curtea de Apel București

miercuri începe primul termen de judecată în dosarul de corupție al omului de afaceri vasluian Fănbel Bogos, doar în care apar inclusiv numele Cristinei Trăila, fostul secretar general adjunct al guvernului, dar și al fostului lider PNL Vaslui Mihai Barbu, Fostul premier Ilie Bolojan, care a avut o discuție cu Bogos, a fost și el audiat la DNA Iași, în calitate de martor.
Dosarul Bogos, primul test în instanță
Dosarul de corupție în care sunt judecați omul de afaceri Fănel Bogos, fosta secretară generală adjunctă a Guvernului Cristina Trăilă și fostul lider PNL Vaslui Mihai Barbu intră într-o etapă importantă. La Curtea de Apel București are loc primul termen de cameră preliminară, în care magistrații vor verifica legalitatea probelor administrate de DNA, potrivit Realitatea Plus.
Miza dosarului este una uriașă. Procurorii susțin că au existat intervenții pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și pentru deblocarea unor despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei solicitate de compania controlată de Fănel Bogos. În dosar apare și numele lui Ilie Bolojan, care are în prezent calitatea de martor.
Potrivit procurorilor anticorupție, Fănel Bogos este acuzat de instigare la folosirea influenței ori autorității pentru obținerea unor foloase necuvenite, Mihai Barbu de folosirea influenței sau autorității în același scop, iar Cristina Trăilă de complicitate la această infracțiune.
DNA: intervenții pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui
Potrivit procurorilor anticorupție, Fănel Bogos este acuzat de instigare la folosirea influenței ori autorității pentru obținerea unor foloase necuvenite, Mihai Barbu de folosirea influenței sau autorității în același scop, iar Cristina Trăilă de complicitate la această infracțiune.
Ancheta are la bază un focar de salmoneloză confirmat în 2024 la una dintre fermele avicole administrate de Fănel Bogos. După apariția focarului, compania acestuia a solicitat despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei. Procurorii susțin însă că DSVSA Vaslui a respins solicitarea și a constatat mai multe nereguli sanitar-veterinare. [
Conform DNA, după refuzul despăgubirilor ar fi urmat o serie de demersuri pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și pentru obținerea unor avantaje pentru societatea controlată de omul de afaceri. Anchetatorii susțin că Mihai Barbu ar fi intermediat întâlniri cu factori de decizie și ar fi făcut presiuni pentru înlocuirea conducerii instituției.
Ce legătură are Ilie Bolojan cu dosarul
Numele fostului premier Ilie Bolojan apare în rechizitoriu în calitate de martor. Potrivit informațiilor din dosar, acesta a avut o întâlnire la Palatul Victoria cu Fănel Bogos, în contextul demersurilor privind conducerea DSVSA Vaslui. Până în acest moment, Bolojan nu este inculpat în cauză și figurează doar ca martor.
Procesul se află în faza preliminară, iar trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor acuzate. Instanța urmează să decidă dacă dosarul poate intra în judecata pe fond.