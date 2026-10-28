Dosarul Bogos ajunge în instanță. Primul termen se judecă la Curtea de Apel București

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 oct. 2026, 08:15

miercuri începe primul termen de judecată în dosarul de corupție al omului de afaceri vasluian Fănbel Bogos, doar în care apar inclusiv numele Cristinei Trăila, fostul secretar general adjunct al guvernului, dar și al fostului lider PNL Vaslui Mihai Barbu, Fostul premier Ilie Bolojan, care a avut o discuție cu Bogos, a fost și el audiat la DNA Iași, în calitate de martor.

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