Anchetă la Vama Otopeni: 700.000 de euro confiscați au dispărut

Dispariție de proporții la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, unde 700.000 de euro din sume confiscate nu mai sunt de găsit. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cum au dispărut banii și cine se face responsabil.
Autoritatea Vamală a sesizat Poliția după dispariția banilor de la Otopeni
Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat Poliția și a demarat un control intern după ce a constatat dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută de inspectorii vamali în ianuarie 2026. Banii erau depozitați în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, iar acum autoritățile încearcă să stabilească în ce condiții au dispărut.
Suma a fost reținută pe 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană care sosise din Dubai. Măsura a fost luată în urma unui control vamal, iar banii au fost păstrați într-un spațiu destinat depozitării bunurilor reținute, până la clarificarea situației juridice.
Potrivit procedurilor aplicabile, la momentul reținerii banilor trebuiau întocmite documente de evidență a numerarului, inclusiv un monetar și o evidență a seriilor bancnotelor. Aceste formalități sunt importante pentru identificarea și verificarea sumelor aflate în custodia autorităților vamale.
Aproape 700.000 de euro au dispărut înainte de restituirea sumei
Dispariția banilor a fost descoperită în momentul în care au fost inițiate demersurile pentru restituirea acestora, după ce în dosarul respectiv fusese emisă o ordonanță de clasare.
La verificarea ambalajului în care trebuia să se afle suma reținută, reprezentanții autorităților au constatat că acesta conținea doar o bancnotă și mai multe coli de hârtie. Aproape 700.000 de euro, aflați anterior în custodia Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, nu mai erau în locul în care fuseseră depozitați.
Camera în care erau păstrați banii nu avea supraveghere video
Un element important al verificărilor vizează sistemul de securitate al spațiului în care erau depozitate bunurile reținute de autoritățile vamale. Camera în care se afla suma nu era prevăzută cu un sistem propriu de supraveghere video, însă culoarul de acces era monitorizat.
Poliția efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care a dispărut numerarul și pentru a identifica eventualele persoane responsabile.
În paralel, controlul intern declanșat de Autoritatea Vamală Română urmărește să verifice respectarea procedurilor privind reținerea, înregistrarea și depozitarea bunurilor, precum și responsabilitățile angajaților care aveau acces la spațiul respectiv.
Ancheta urmează să clarifice cum a fost posibilă dispariția unei sume atât de mari de bani din custodia unei instituții publice și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță și control.