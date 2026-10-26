Anchetă la Vama Otopeni: 700.000 de euro confiscați au dispărut

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 oct. 2026, 16:42

Dispariție de proporții la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, unde 700.000 de euro din sume confiscate nu mai sunt de găsit. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cum au dispărut banii și cine se face responsabil.

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